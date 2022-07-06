Отчим истязал двух мальчиков, в итоге один скончался…

Житель Якутска осужден к длительному сроку лишения свободы за систематические истязания малолетних детей и убийство одного из них

Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 25-летнему ранее неоднократно судимому мужчине. Он признан виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью малолетнего, истязании двух малолетних и убийстве малолетнего.

Следствием и судом установлено, что в период с марта по ноябрь 2021 года подсудимый сожительствовал c женщиной, матерью мальчиков 2 и 4 лет, и в этот период у мужчины возникла личная неприязнь к детям.

Подсудимый систематически избивал детей по голове, лицу и телу руками, ногами, шнуром от зарядного устройства к телефону, самим телефоном, шваброй и другими подручными предметами. Злоумышленник бил детей головой о стену, заставлял подолгу стоять лицом к стене.

В период с 6 по 8 ноября 2021 года двухлетний мальчик подвергся очередному избиению.

Подсудимый нанес множественные удары по голове ребенка, будучи недовольным тем, что мальчик капризничал из-за повышенной температуры тела ввиду болезненного состояния и не давал смотреть развлекательные сайты в сети Интернет. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался вечером 8 ноября 2021 года.

Судебно-медицинскими экспертами зафиксировано 30 телесных повреждений у четырехлетнего мальчика и более 60 повреждений — у погибшего двухлетнего.

Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений.

Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сожительница подсудимого, которая на момент совершения преступления имела в общей сложности четырех детей, ограничена в родительских правах с изъятием детей из семьи и помещением их в специализированное детское учреждение.

Кроме того, следователи окончили предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего участкового уполномоченного в халатности.

Как установило следствие, сотрудник полиции получал сигнал об избиении мальчиков, выезжал по месту жительства детей, но мер для предотвращения физического воздействия не принял, что привело к трагедии.

Ранее председателем Следственного комитета России уголовные дела были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.