19.01.2023
19:01
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Якутия

Отчеты правительства Якутии: кто, куда и когда поедет?

В  этом году отчёт правительства Якутии впервые за три года пройдёт в очном формате с охватом всех наслегов. Традиционно мероприятие начнётся в феврале, сообщает тгк Балабкина Бриф.

 График работы кабмина в районах республики смотрите в инфографике ЯСИА.

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Фото: ЯСИА
Источник: тгк Балабкина Бриф

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