Отчеты правительства Якутии: кто, куда и когда поедет?

В этом году отчёт правительства Якутии впервые за три года пройдёт в очном формате с охватом всех наслегов. Традиционно мероприятие начнётся в феврале, сообщает тгк Балабкина Бриф. График работы кабмина в районах республики смотрите в инфографике ЯСИА.

Фото: ЯСИА Источник: тгк Балабкина Бриф

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