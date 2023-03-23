Отчеты о работе городских предприятий агропромышленного комплекса рассмотрели депутаты Гордумы

22 марта состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса. В рамках него была рассмотрена информация о проделанной работе ООО «Саюри», МУП «Горснаб», ООО «Багарах», ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии города Якутска» за 2022 год и о планах работы на 2023 год.

Как отметил генеральный директор ООО «Саюри» Сергей Балнайтис, по итогам 2022 года организацией было произведено 2169 тонн овощей, в том числе: 1736 тонн огурца, 411 тонн томата.

«Урожайность по огурцу — 89 кг/кв.м., по томату — 51 кг/кв.м., что соответствует показателям по России выше среднего», — сообщил Сергей Балнайтис и добавил, что в 2023 году планируется произвести 2509 тонн продукции.

По словам генерального директора МУП «Горснаб» Петра Абрамова, в 2022 году предприятие реализовало 1047 тонн продукции.

Он отметил, что одной из основных задач в деятельности предприятия является поставка продуктов питания в детские дошкольные учреждения городского округа «город Якутск».

«Всего за отчетный период объемы поставок в детские дошкольные учреждения города составили 804,8 тонн. Это больше на 40,7 тонн, или на 5% показателей предыдущего года», — сказал Петр Абрамов.

Генеральный директор МУП «Горснаб» также отметил, что в 2022 году МУП «Горснаб» заготовило 328,3 тонн овощей, в том числе 212,4 тонн картофеля.

По информации директора ООО «Багарах» Ивана Сивцева, по состоянию на 1 января 2023 года в обществе содержится 676 голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 365 голов.

«В отчетном 2022 году общество надоило 779,6 тонн молока, а валовая сдача молока в пересчете на базисную жирность составила 787,6 тонн. На зимовку скота было заготовлено 1868 тонн сена», — сообщил Иван Сивцев.

Директор ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии города Якутска» Лариса Макарова в ходе своего отчета сообщила, что в прошедшем году Управлением зарегистрировано пять неблагополучных пунктов по заразным карантинным болезням животных.

«Это два неблагополучных пункта по лептоспирозу овец в частном секторе, два неблагополучных пункта по бруцеллезу собак в Якутске и Жатае и один неблагополучный пункт по лептоспирозу лошадей в селе Маган», — сказала Лариса Макарова.

По ее словам, по крупному рогатому скоту отмечается снижение инфекционных заболеваний и отсутствие болезней в течении двух последних лет. По кроликам и птицам, свиньям спорадические случаи, за последний год инфекции не регистрировались. По собакам инфекция выявляется ежегодно.

Ветеринарной службой города Якутска за 2022 год проведено 153 мероприятия по диагностическим исследованиям, 56 мероприятий по профилактическим вакцинациям и 30 мероприятий по профилактическим обработкам.