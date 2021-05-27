Отчет Счетной палаты Якутии за 2020 год не принят

В ходе XXVII (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва под председательством Петра Гоголева 27 мая отклонен проект постановления Госсобрания (Ил Тумэн) «Об отчете о деятельности Счетной палаты РС (Я) за 2020 год».

Итоги деятельности Счетной палаты РС (Я) за 2020 год представил председатель Счетной палаты Якутии Егор Марков.

Народные депутаты Якутии Валерий Лютый, Евгений Кожухов, Виктор Федоров задали вопросы докладчику и аудитору Счетной палаты РС (Я) Елене Пищулиной.

Валерий Лютый спросил о причинах и сумме неосвоения средств, направляемых на обеспечение земельных участков для многодетных семей инженерной инфраструктурой.

Евгений Кожухов задал вопрос о статусе запроса Счетной палате РС (Я) по проверке исполнения постановления правительства РС (Я) №214 о механизме реализации подпрограммы по господдержке граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья. Он подчеркнул, что жители нескольких недостроенных домов оказались вне действия подпрограммы. Народный депутат отметил, что на сегодняшний день решается проблема только обманутых дольщиков, исключая другие категории граждан, пострадавших в результате деятельности недобросовестных застройщиков.

Виктор Федоров спросил о причинах снижения суммы по выявленным нарушениям по результатам проверок Счетной палаты РС (Я) по сравнению с предыдущими годами.

С содокладом выступил председатель постоянного комитета парламента Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев.

Выступили парламентарии Виктор Федоров, Евгений Кожухов, Валерий Лютый.

Народный депутат Виктор Федоров в своем выступлении раскритиковал Счетную палату РС (Я) за малоэффективность и избирательность в своей деятельности. Он выступил за необходимость усиления контрольных функций парламента Якутии. Парламентарий призвал проголосовать против принятия отчета.

Евгений Кожухов отметил, что в деятельности Счетной палаты РС (Я) имеются примеры выявления крупных нарушений. Но он добавил, что в работе Счетной палаты также существуют пробелы и упущения. Парламентарий выразил надежду, что работа контрольно-счетного органа с учетом замечаний улучшится и начнет принципиальнее подходить к рассмотрению вопросов.

Валерий Лютый сказал, что работа Счетной палаты РС (Я) должна быть более оперативной в части исполнения конкретных поручений и обращений депутатов. Он отметил необходимость усиленного контроля за выделением и освоением средств, направляемых на реализацию национальных проектов. Народный депутат высказался о необходимости их постоянного мониторинга.

По итогам голосования проект постановления Госсобрания (Ил Тумэн) «Об отчете о деятельности Счетной палаты РС (Я) за 2020 год» не принят.