Отчет мэрии за 2019 год принят в Гагаринском округе

23 января, в СОШ № 24 им. С.И. Климакова состоялся отчет Окружной администрации города Якутска перед населением Гагаринского округа за 2019 год. Отчет посетили более 185 жителей округа.

С основным докладом об итогах социально-экономического развития столицы за прошедший год, задачах на 2020 год и долгосрочных планах выступил заместитель главы — руководитель аппарата Окружной администрации Павел КИРИЛЛИН. В составе рабочей группы присутствовали руководители структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, со вступительным словом выступил руководитель Управы Гагаринского округа Дмитрий ШАРИПОВ.

После основного доклада отчет продолжился в формате диалога с населением. Участники рабочей группы ответили на все интересующие население вопросы: о водоотводной (дренажной) системе в зонах ИЖС, ремонте магистральных и внутриквартальных дорог, благоустройстве улиц округа, безнадзорных животных, сносе ветхого и аварийного жилья, социальных аптеках, программе комфортной городской среды, строительству бассейна и больницы.

Все предложения и пожелания, поступившие от населения, взяты на контроль участниками рабочей группы и внесены в протокол для дальнейшей работы.

Отчет Окружной администрации города Якутска принят населением Гагаринского округа с оценкой «хорошо».