Отчет мэра Якутска перед депутатами прошел очень гладко

Первая в наступившем 2020 году сессия Якутской городской Думы стала тринадцатой по счету. Несмотря на несчастливый номер, прошла она весьма удачно, благо и вопрос был всего один – отчет Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ по итогам деятельности Окружной администрации в минувшем году.

Столичные депутаты не осыпали «мэра здорового человека» вопросами на публичном заседании, поскольку накануне прошла их встреча без прессы, где мэру пришлось полтора часа давать подробные ответы по всем интересующим пунктам.

Администрация Якутска в целом неплохо закончила год, к примеру, доходы составили 18124 млн. рублей, а расходы 18267 млн., т.е. можно сказать, что город понемногу начинает жить по средствам.

Дороги ремонтируются, детские сады и школы открываются, бесхозяйное имущество паспортизируется. Что-то еще находится в процессе исполнения, как передача муниципальных зданий на образовательные нужды и выделение земли в районе Птицефабрики под новое кладбище. Решается вопрос по строительству в столице асфальт-бетонного завода, крайне необходимого для дорожного строительства.

Наибольшую полемику на сессии вызвал наболевший вопрос о собаках. Сардана Владимировна рассказала о направленном в суд иске к Ил Тумэну относительно переданных городу республиканских полномочий в отношении безнадзорных животных. Суть иска в том, что с 1 января текущего года действует новый федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», требования значительно увеличились и усложнились, а республиканские нормативные акты так и не изменились. В результате денег и раньше выделяли слишком мало, а теперь их не хватает просто катастрофически. На вопрос присутствовавшего в зале депутата Ил Тумэн Ивана ДАНИЛОВА, нельзя ли было решить этот вопрос без судебных тяжб, мэр ответила, что ставила в известность правительство республики о грядущих изменениях закона еще в ноябре 2018 года. Реакции не последовало. Пока же, в ожидании «волшебного пенделя» для республиканских чиновников в виде решения суда, мэрия по мере возможностей продолжает работать с безнадзорными животными за свой счет. На 28 января в городе по новым правилам отловлена 171 бродячая собака.

А в целом, по словам Авксентьевой, недофинансирование переданных республикой городу полномочий составляет 1,6 млрд рублей.

Впрочем, дело не стоит на месте: по договоренности с главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ с 2021 года часть средств, взымаемых с алкогольных акцизов, пойдет в городской бюджет, что не может не радовать.