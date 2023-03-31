Отчего же сердце «так упорно тяжелеет»?

Весна. Перепады атмосферного давления, колебания температуры воздуха и уровня влажности, и на этом фоне вдруг резкое повышение артериального давления, боль в сердце, аритмия. Причем даже у тех, кто с такой проблемой раньше не сталкивался… О факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактике мы говорим с врачом-кардиологом, заведующей кардиологическим отделением Якутской республиканской клинической больницы, отличником здравоохранения, заслуженным врачом республики, Лилией Мяриной.

— Почему так актуален вопрос профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, Лилия Михайловна?

— В России они лидируют как причина смертности населения на протяжении многих десятилетий. Почти половина всех смертей в нашей стране приходится на их долю, в связи с этим проведение активной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганды здорового образа жизни у населения остается важнейшим условием дальнейшего снижения смертности.

— Что относится к основным факторам риска?

— Всемирная организация здравоохранения относит к основным поведенческим факторам риска курение, потребление алкоголя, низкую физическую активность и нездоровое питание. По данным ВОЗ, более трёх четвертей всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить за счет оздоровления образа жизни и коррекции поведенческих факторов риска.

— Чем опасно курение?

— Российская Федерация находится «в топе» стран с высоким распространением табакокурения. Употребление табака служит фактором риска в отношении шести из восьми основных причин смерти в мире, а именно — ишемической болезни сердца, нарушений мозгового кровообращения, инфекции нижних дыхательных путей, хронической обструктивной болезни легких, туберкулеза, рака трахеи, бронхов, легких. Многочисленными научными исследованиями показано, что курящие в среднем живут на пять-шесть лет меньше, чем те, кто не курит. У заядлых курильщиков укорачивается жизнь, по некоторым данным, более чем на десять лет. Курение способствует быстрому изнашиванию и старению сердечно-сосудистой системы, развитию гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, в том числе инфаркта миокарда, стенокардии, облитерирующего эндартериита и других заболеваний. Установлено влияние никотина на повышение артериального давления. «Табачная гипертония» ведѐт к раннему «табачному склерозу» кровеносных сосудов. Отказ от курения обеспечивает снижение риска ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, мозгового инсульта. Прекращение курения уже на первом году после отказа способствует снижению риска смерти от ССЗ на 50%. Прекращение курения после перенесенного инфаркта миокарда – самая эффективная профилактическая мера для благоприятного прогноза заболевания: выживаемость на 64% выше, чем у продолжающих курить.

— Пагубное влияние алкоголя на сердечно-сосудистую систему тоже известно…

— Потребление алкоголя в количествах, превышающих допустимые нормы, становится причиной хронических заболеваний или острых жизнеугрожающих состояний, среди которых: гипертоническая болезнь, инфаркты, инсульты у лиц молодого возраста, кроме того, потребление алкоголя может быть пусковым механизмом различных нарушений ритма, в частности, фибрилляции предсердий, риск которой начинает увеличиваться уже при умеренном уровне потребления алкоголя. Этот феномен впервые был описан в 1978 году и получил название «синдром праздничного сердца». Хроническая алкогольная интоксикация ассоциируется с высоким риском кардиомиопатии, аритмии, внезапной коронарной смерти. Алкогольная интоксикация способствует функциональным нарушениям в сердечной мышце и приводит к угнетению сократительной функции миокарда. Развивается алкогольная кардиомиопатия и сердечная недостаточность, что в дальнейшем приводит к инвалидности и уменьшению продолжительности жизни. Все это связано с алкоголем.

— Еще одна причина сердечно-сосудистых заболеваний — низкая физическая активность. Чем она чревата?

— Этот фактор риска недооценивается населением и уступает таким факторам риска, как артериальная гипертония, курение или чрезмерное употребление алкоголя. У людей с низкой физической активностью сердечно-сосудистые заболевания развиваются в 1,9 раза чаще, чем у людей, ведущих физически активный образ жизни. Физическая активность — это более широкое понятие, чем спорт, которым занимается ограниченный круг людей. Нет необходимости быть спортсменом для того, чтобы получить пользу от занятий физической активности. Небольшая физическая активность лучше, чем ее полное отсутствие. Для получения существенной пользы для здоровья взрослые должны заниматься умеренной физической активностью, по крайней мере, 150 минут в неделю, либо 75 минут интенсивными аэробными нагрузками. Лицам старше сорока лет физическую нагрузку рекомендуется начинать с дозированной ходьбы, постепенно увеличивая темп и дистанцию. Лицам с ожирением рекомендуется более медленный темп и длительный период тренировки. Лучшим решением будут разумные нагрузки на свежем воздухе: пешие прогулки, скандинавская ходьба, ходьба на лыжах, езда на велосипеде. Не стоит забывать, что много достоинств имеет обычная ходьба. Это самая доступная мышечная нагрузка, при которой в работу включается более 50% мускулатуры тела. Увеличивая интенсивность ходьбы, мы получаем тренировочный эффект не только для мышц, но прежде всего для сердечно-сосудистой системы. Также полезны и кардионагрузки в зале (велотренажер, беговая дорожка). Кстати, если человек прекращает регулярно заниматься физическими упражнениями, то достигнутая им степень тренированности сердечно-сосудистой системы довольно быстро снижается и через некоторое время он уже ничем не отличается от человека, постоянно ведущего малоподвижный образ жизни.

— Ну, и, конечно, питание.

— Да. Рациональное питание – один из факторов формирования здорового образа жизни, следование его правилам поможет значительно улучшить самочувствие. Стоит помнить, что питание недостаточное, как и питание избыточное, вредно отражается на здоровье. Современный человек склонен к чрезмерному употреблению животных жиров, транс-жиров, сахара и соли, вследствие чего нарушается процесс обмена веществ (развивается ожирение, повышается риск развития сахарного диабета, онкологических заболеваний), нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца). С неправильным питанием связывают не менее 50% случаев сердечно-сосудистых заболеваний, около 40% случаев рака лёгких, ободочной и прямой кишки, почек, предстательной железы, мочевого пузыря у мужчин и около 60% случая рака молочной железы, матки, почек, кишечника у женщин. Кроме того, результатом неправильного питания является ожирение и высокий риск развития на этом фоне сахарного диабета второго типа. По данным статистики, он встречается у 35% — 50% лиц с повышенной массой тела. Есть ещё одно направление, связанное с нарушением питания, о котором обязательно следует сказать, так как оно также чревато различными проблемами со здоровьем. Речь идет о широком распространении различных диет, которые, в основном, направлены на снижение массы тела любой ценой. Намного целесообразнее постепенно менять свой рацион, стараясь делать его сбалансированным и рациональным.

— Вы как кардиолог с большим стажем можете сказать, что весной жалоб на сердце и сосуды становится больше?

— Да, когда идет смена сезона, погоды. И именно в марте-апреле больше всего.

— Спасибо, Лилия Михайловна, что нашли время поговорить.