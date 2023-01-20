Отчаянная автоледи ехала со скоростью 100 км/ч в условиях тумана…

В Ленске при столкновении «Лады» с большегрузом пострадала женщина

В Ленске 19 января в 12:30 часов по улице Объездная произошло ДТП. Женщина-водитель (1992 г.р.) на «Ладе Аргус» не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущего транспортного средства “КАМАЗ 53504-50” и врезалась в него.

Женщина была госпитализирована в Ленскую ЦРБ с сотрясением головного мозга, переломом носа и ампутацией трех верхних зубов.

В момент ДТП она была пристегнута ремнем безопасности.

Из объяснения автоледи следует, что, когда она ехала со скоростью около 100 км/ч в условиях тумана, неожиданно увидела, что впереди двигается автомобиль на расстоянии около пяти метров. Она не успела ничего сделать и врезалась в заднюю часть полуприцепа.

«По факту ДТП возбуждено административное расследование, проводится проверка», — сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).