Отбывание наказания — не в колонии, а… на работе

В Якутии на межведомственном совещании обсудили вопросы расширения сети исправительных центров

В совещании приняли участие начальник УФСИН Василий Седрисев, Прокурор Республики Саха (Якутия) Максим Попов, первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков, Уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева, заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Нюргустана Пахомова, заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения Савва Михайлов и другие должностные лица органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и местного самоуправления.

Повесткой дня стали вопросы увеличения количества специализированных учреждений для отбывания наказания в виде принудительных работ – исправительных центров и участков, функционирующих в режиме исправительных центров, на территории Республики Саха (Якутия), а также определение мер по созданию дополнительных рабочих мест для осужденных к этому виду наказания, в том числе на объектах различных организаций и предприятий.

Начальник УФСИН Василий Седрисев отметил, что принудительные работы как вид наказания, не связанный с лишением свободы, является своего рода социальным лифтом. Осужденные проживают в общежитиях, пользуются мобильным телефоном и интернетом, трудятся, получают заработную плату не ниже МРОТ и имеют оплачиваемый отпуск.

При этом общежития могут создаваться непосредственно на предприятиях. Такая форма отбывания наказания является взаимовыгодной, поскольку позволяет минимизировать затраты на размещение осужденных и обеспечить их гарантированное трудоустройство. Предприятие получит квалифицированных и исполнительных работников, надзор за которыми обеспечат сотрудники.

Количество рецидивов после отбывания наказания в виде принудительных работ по сравнению с другими видами наказания в разы меньше. Также это хороший инструмент для решения кадровой проблемы в сферах благоустройства и ЖКХ, строительства объектов.

Также Василий Седрисев заметил, что в исправительном центре № 1, расположенном в г. Ленске, все осужденные трудоустроены на Ленском молокозаводе, предприятии по уборке твердых бытовых отходов ООО «Профи»; в управляющих компаниях «Респект», «Диалог» и «Гранд Сервис», строительно-ремонтных организациях «Техносервис», «Арарат» и других. Согласно законодательству осужденные могут осваивать дополнительные специальности, так, например, в 2021 году 8 человек получили рабочую профессию машиниста (кочегара) котельной 3 разряда в Ленском технологическом техникуме.

Еще раз подчеркнув важность ресоциализации осужденных через обязательное привлечение к труду, он обозначил меры, предпринимаемые ведомством для создания исправительных центров и участков, функционирующих в режиме исправительных центров, на территории Республики Саха (Якутия).

По инициативе УФСИН ведется целенаправленная работа по разработке «дорожной карты» и прорабатываются вопросы о передаче в безвозмездное пользование объектов на территории г. Якутска и иных муниципальных образований, создании участков на базе представителей бизнес-сообщества, таких как: АО «Жатайская судоверфь», ООО «ЯкутскЭкосети» и других.

Прокурор Республики Саха (Якутия) Максим Попов подчеркнул, что расширение сети исправительных центров является одним из важнейших направлений развития уголовно-исполнительной системы, в связи с чем Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на решение этого вопроса и, тем самым, создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам. В ближайший год в регионе необходимо создать порядка 400 таких мест.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков и другие должностные лица органов государственной власти Республики Саха (Якутия) рассказали о проводимой работе по определению земельных участков под строительство исправительных центров, в том числе возведению конструкций модульного типа, и объектов регионального имущества, а также предприятий для трудоустройства осужденных к принудительным работам.

По итогам совещания участники вынесли конкретные решения на ближайшую перспективу.