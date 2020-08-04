Отборочный турнир на «Игры Дыгына» перенесен на неопределенный срок

Турнир по национальному многоборью «Кубок чемпиона», который должен был стать отборочным этапом на «Игры Дыгына» перенесен на неопределенный срок, сообщает «Спорт Якутии». Ранее было известно, что состязания могут пройти в эти выходные 8 и 9 августа.

Сейчас Якутия находится на втором этапе снятия ограничений, который продлили до 14 августа. Напомним, по рекомендациям Роспотребнадзора открытие учреждений для занятий спортом произойдет только на третьем этапе снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. Этот этап наступит, когда коэффициент распространения вируса будет равен 0,5 и ниже.

В связи с этим, организаторы перенесли турнир. Предварительная дата – 22-23 августа.

Известно, что турнир «Кубок чемпиона» пройдет без зрителей, к соревнованиям будут допущены только участники, тренеры, организаторы и аккредитованные СМИ в ограниченном количестве. Местом проведения состязаний выбрана спортивная арена стадиона «Туймаада» им. Н.Н.Тарского. Турнир станет отборочным этапом в финальную часть «Игр Дыгына»