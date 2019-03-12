Отбор в Международную Арктическую школу начнется в этом году

В ходе рабочего совещания Председателем Правительства Якутии рассмотрены вопросы строительства и ввода в эксплуатацию Международной Арктической школы в 2019 году. Также участниками совещания были озвучены предложения по организации образовательного кластера и схемы взаимодействия образовательных организаций.

«Осенью 2020 года Международная Арктическая школа откроет свои двери для первых учеников, и для нас важно, чтобы там получили образование не только дети Якутска, но и школьники со всей республики», ‒ подчеркнул Владимир Солодов.

Отбор учеников в Международную Арктическую школу начнётся в этом году. Прежде всего, это связано с подготовкой детей к новому формату обучения, которое будет проходить на английском языке. Одним из главных преимуществ Международной арктической школы станет обучение по программе международного бакалавриата — программе на английском языке, признаваемой в лучших вузах всего мира.

Напомним, открытие Международной Арктической школы запланировано на сентябрь 2020 года. Педагогический состав будущей школы пройдет дополнительные курсы повышения квалификации, что позволит поднять образование на качественно новый уровень.