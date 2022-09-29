От заключения договора до пуска газа: порядок действий по социальной газификации

Какие действия должен предпринять заявитель, подавший заявление и заключивший договор на социальную газификацию? Отвечают специалисты «Сахатранснефтегаз».

После подачи заявления и заключения договора с региональным оператором о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, необходимо выполнить несколько обязательных шагов для того, чтобы состоялся пуск газа в дом.

Получить план трассы (это информация о расположении точки подключения) для разработки проекта газоснабжения жилого дома или здания. Разработать проект сети газопотребления жилого дома, обратившись в специализированную организацию. Согласовать проект с «Сахатранснефтегаз». Заключить договор со специализированной организацией, имеющей допуск на осуществление строительно-монтажных работ в границах земельного участка в соответствии с согласованным проектом. Специализированная организация производит монтаж внутридомового газового оборудования (котла, плиты и пр.) и сети газопотребления. Уведомить «Сахатранснефтегаз» о выполнении технических условий и подписать акт готовности сетей газопотребления в рамках проведенного мониторинга. Сдать в службу Единого окна исполнительно-техническую документацию на подключение объекта капитального строительства (ИТД) с подачей заявления на оформление договоров поставки газа и на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования (или предоставить договор со сторонней организацией). Подписать договор поставки газа с «Сахатранснефтегаз».

В рамках договора социальной газификации «Сахатранснефтегаз» проводит мероприятия по строительству газопровода-ввода и/или сети газораспределения до границы земельного участка заявителя, то есть до забора.

Целью договора о подключении является фактическая газификация объекта заявителя (дома) в установленные договором сроки, поэтому важно исполнение обязательств обоих сторон.

Зачастую заявители забывают о том, что пункты 6 и 7 являются обязательными. Однако без договора поставки газа и договора технического обслуживания пуск газа не осуществляется по действующему законодательству. Для этого необходимо обратиться в службу по техническому обслуживанию газового оборудования УГРС «Сахатранснефтегаз», подав заявку на первичный пуск по телефонам: 46-00-86, 46-00-87.

Служба технологического присоединения УГРС АО «Сахатранснефтегаз» по вопросам социальной газификации: 46-00-49, 46-00-56, 46-00-51, 46-01-18, 46-00-68.

Подать заявление на социальную газификацию, узнать полный перечень необходимых документов можно на сайте SG.AOSTNG.RU.

Для удобства клиентов работает единый колл-центр по номеру 319-777.