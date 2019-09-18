От всей души о нашем руководителе Галине Алексеевне…

С Галиной Алексеевной БОЧКАРЕВОЙ я познакомилась очно когда наконец-то собрала документы и вступила в члены Союза журналистов России, кажется, больше 10-ти лет назад.

Конечно и до этого видела, слышала и читала Галину Алексеевну, но так таковой близко не общались.

Когда Якутский государственный университет в 2010 году получил статус Северо-Восточного федерального университета, меня пригласили работать корреспондентом университетской газеты и сайта “Наш университет” и редактором якутского приложения “Аартык”, основателем которой я являюсь. Таким образом с научной работы перешла в другую сферу, журналистику и то что было хобби, стало профессиональной работой.

Мне же новая деятельность понравилась, это расширило мой кругозор, я близко познакомилась с разными людьми. Конечно же и раньше у меня было немало контактов с самыми различными слоями населения, начиная от родителей, учеников, учителей, ученых по своему профилю и т.д. Но в первой своей деятельности, у меня были обучающие, просветительские функции…

А когда стала работать непосредственно журналистом, то мое общение и функциональные обязанности кардинально изменились. Вхождение в новую профессиональную деятельность требовало других навыков, знаний и умений. Я быстро поняла, что быть корреспондентом и редактором, это не то что писать время от времени разовые статьи и печататься изредка. Работа профессионального корреспондента требовала совсем других навыков и качеств.

В новом качестве журналиста мне надо было уже “бегать за материалом, “ловить моменты”, брать интервью у самой разной аудитории, начиная от студента и заканчивая VIP-персонами, работать с фактами и документами, чтобы информация была достоверной, готовить статьи и формировать материал точно в срок, ибо нельзя было нарушать график выхода газеты, значит неизбежны были авралы и т.д. А поскольку газета была для молодежи и в то же время для широкого друга интеллигенции, профессорско-преподавательского состава университета, то необходимо было “быть на волне и на плаву”, знать современные тенденции и запросы данной аудитории, чтобы материал газеты был интересным и читабельным. Еще много “подводных камней и течений” предстояло изучить в новой профессии по ходу дела. Я познакомилась “с горячими” и напряженными днями в день верстки и выхода газеты и журнала, научилась работать в режиме он-лайн для сайта СВФУ и т.д. И вот тогда-то мне очень пригодилось членство в Союзе журналистов России, а председателем регионального отделения по РС(Я) была Галина Алексеевна Бочкарева. Так я стала частым гостем в Доме печати, в котором находился офис Галины Алексеевны.

Галина Алексеевна всегда радужно встречала. С ней было интересно, удобно и комфортно беседовать и, как бы мимоходом, узнавать новое из жизни республики и далеко за ее пределами. Эрудиция, широкий кругозор Галины Бочкаревой позволяли находить ответы на многие вопросы. Так, шаг за шагом незаметно и ненавязчиво, опытный и профессиональный журналист Галина Алексеевна помогла мне освоить азы журналистики.

Особенно тесно состоялась наше знакомство во время так называемого международного пресс-тура журналистов Якутии к зарубежным коллегам. Этот тур, который был организован исключительно по идее и инициативе Г. Бочкаревой впервые состоялся в 2016 году в Китайскую народную Республику, в город Бэйдайхэ, округ Циньхуандао провинции Хэбэй, который расположен на берегу Бохайского залива Желтого моря. Город носит также звание “Отличный туристический город Китая”.

Большая группа журналистов, состоящая из более 20 человек, в конце апреля вылетела из Якутска в Бэйдайхэ. Отрадно, что в составе участников тура были представители всех возрастных групп: начиная c молодежи, которые делали первые шаги в журналистике, и люди в возрасте, например, мне в то время, было 66 лет. Все участники пресс-тура ездили за свой счет, с учетом этого Галина Алексеевна постаралась выбрать наиболее оптимальные (и в то же время комфортные условия) по цене варианты размешения и пребывания в КНР.

Для нас была подготовлена обширная и интересная программа, начиная от встречи с мэром до знакомства с достопримечательностями города, округа и провинции. Отдельно была предусмотрена встреча и знакомство с работой китайских коллег СМИ. Так мы посетили редакции газет и журналов, радио и телевидения провинции. В составе нашей делегации были представители всех СМИ РС(Я), это пишущие журналисты, радио и тележурналисты, главные редакторы улусных газет, блогеры и т.д. и потому всем было очень интересно слушать, видеть и смотреть на работу китайских коллег, живо обмениваться опытом работы. День за днем незаметно проходили различные познавательные встречи. С большим интересом и пользой для себя ознакомились с жизнью округа. Конечно же, чтобы участники пресс-тура за столь короткое время смогли познакомиться с древней кульурой, с работой коллег из СМИ, а также с работой образовательных учреждений Китая был тщательно продуман и грамотно организован каждый шаг, с учетом всех нюансов и запросов участников тура.

Этот тур оставил в душе каждого участника неизгладимое впячатление. Мне как педагогу посчастливилось познакомиться с работой педагогического состава дошкольных учреждений, гимназии и института. Очень понравилась работа китайских коллег, материально-техническая оснащенность образовательных учреждений. Детские сады и школы размещались на очень большой территории и были снабжены всеми необходимыми средствами для разития и успешной учебы и работы педагогического персонала. В институте гуманитарных наук провинции студенческий кампус представлял собой целый комплекс со всеми удобствами. Поразило, что перед каждым учебным заведением в обязательном порядке был спортивный зал, стадион, футбольное поле и т.д.

Мы имели возможность не только посещать обязательные запланированные мероприятия и встречи, также была предоставлена возможность проконсультироваться с китайскими целителями и получить комплекс знаменитого китайского массажа. О своих незабываемых и насыщенных разными событиями днях, проведенных в рамках этого первого международного ПРЕСС тура почти все участники тура поделились с жителями республики через СМИ РС(Я).

За эти дни, которые провели в Бэйдайхэ мы так подружились, что по возвращению в Якутск стали как родные и наш руководитель Галина Алексеевна создала ватсап-группу. И вот уже четыре года каждое утро шлем приветствия друг другу, делимся новостями, советуемся и т.д. Получилась сплоченная команда единомышленников, которая решила продолжить такой интересный и познавательный пресс-тур.

Сказано — сделано. В 2017 году все участники первого международного тура единогласно решили выехать на второе турне в Японию, на третье — в Монголию и, наконец, в 2019 году мы поехали в Казахстан. Основной состав участников международного пресс-тура за эти годы почти не изменился, например я была на всех. Конечно, кто-то по разным причинам не принял участие в последующих выездах, но вместо них команда пополнялась другими журналистами из различных СМИ и коллегами из улусов. И тут надо отметить, что в наших рядах были не только журналисты, но и общественные корреспонденты, писатели, поэты, ученые различных направлений, например, кандидаты экономических наук: Саргылана Макаровна БАИШЕВА, Василий Степанович ВИНОКУРОВ с супругой; бизнесмены: Дмитрий Афанасьевич БУБЯКИН из Амги с супругой, главным редактором, Лена Владимировна ГУРИНОВА из Сунтара с супругом — поэтом и писателем, а также главным редактором журнала “Күрүлгэн” и другие. Таких семейных пар было несколько. Это говорит о популярности пресс-тура и о высоком авторитете руководителя.

Как и в первом туре, Галиной Алексеевной заранее составлялся интересный маршрут и насышенная Программа пребывания, в основе которой было знакомство и обмен опытом работы с зарубежными коллегами СМИ, ознакомление с образовательными и хозяйственными учреждениями посещаемых стран. В отличие от туристических, оздоровительных и иных выездов наш тур отличался именно целевой и специализированной установкой. Несоменно, что такие познавательные мероприятия расширяют общий профессиональный кругозор и повышают квалификацию. Участники международного пресс-тура наглядно получают самую полную информацию о ключевых моментах работы зарубежных коллег, детально знакомятся с новыми тенденциями в области технологии подачи материалов других стран, все это безусловно, сказывается положительно в улучшении качества работы республиканских СМИ. В Казахстане мы посетили образцовые, современные сельскохозяйственные предприятия: конезавод и животноводческую ферму закрытого цикла обработки продукции. В Монголии познакомились с коневодством, овецеводствм и др. Также, по моему мнению, такие контакты на международном уровне служат делу укрепления добрососедства, способствуют сближению народов и развитию туризма и укреплению мира на Земле.

За эти годы мы близко узнали о деловых и профессиональных качествах Галины Алексеевны. Ни в одной поездке не возникало каких-то проблем. А ведь организация выезда такой большой группы требует от руководителя большого организаторского таланта. Она без лишних слов и суеты решала все вопросы: от покупки билетов, трансфера, размешения, питания, организации досуга и т.д. Следует отметить, что за короткий промежуток времени мы на разных транспортах смогли объездить почти все крупные города и достопримечательности посещаемых стран. Мы ездили на самолетах, поездах, машинах, автобусах и т.д. Например в Монголии смогли съездить в пустыню Гоби, посетить знаменитую Шамбалу, музей Чинхис-хана, а Казахстан вообще объехали с юга на север, посетили даже Туркестан. И мы каждый раз убеждались в высоком авторитете Галины Алексеевны среди коллег как по России, так и за рубежом. Где бы ни были, нас принимали очень сердечно, шли навстречу всем пожеланиям. Ведь не секрет, что зарубежные СМИ — это режимные объекты и не всегда доступны посторонним. Но благодаря умелой организации и предварительной договоренности, согласовния и т.д., участники тура могли беспретятственно посещать эти объекты и задавать любые вопросы. К этому необходимо добавить, что везде нас сопровождали русскоговорящие гиды и переводчики, поэтому мы чувствовали себя комфортно в любой стране и достойно представляли Россию и Якутию на международном уровне.

Например, в Токио, при посещении крупнейшей корпорации “Асахи Симбун”, нам для встречи был выделен лимит времни — не более одного часа и при этом все снимающие и пишущие аппараты были сданы в камеру хранения. Но в ходе живого общения официальная встреча незаметно переросла в теплую, душевную встречу друзей и продлилась около трех часов и нам предоставили экскурсию по всем отделам огромной корпорации. Мы все дружно с японскими коллегами станцевали наш национальный танец “Осуохай”, который звонко запевала известная запевала, радиожурналист Марта Тимофеевна НИКОЛАЕВА. Такие дружеские и теплые встречи с зарбежными коллегами состоялись и в Китае, и в Монголии, и в Казахстане.

Хочу заметить особо, что наши поездки не прошли даром. Смею утверждать, что благодаря нашим визитам в Китай, Японию, Монголию, Казахстан. улучшились имиджевые показатели России в этих странах и деловые контакты. Все участники тура старались показать зарубежным коллегам свою национальную культуру и стали как бы культурными посланниками своей страны и республики. Так, по следам нашего тура в летний сезон открылся прямой авиаперелет в Бэйдайхэ, якутяне получили возможность комфортного отдыха и лечения в КНР; стали выполняться стыковочные рейсы в Японию, а Монголия приняла у нас эстафету международных Игр “Дети Азии” и, в этой связи, налажены деловые контакты и обменные связи по опыту организации этого масштабного мероприятия. Ну, а Казахстан, это наши друзья еще по СССР, в настоящее время продолжается в дружеских российско-казахских отношениях во многих областях, в том числе культурно-гуманитарном сотрудничестве между Казахстаном и Россией. И такие связи между журналистами имеют позитивную динамику в сфере развития СМИ между Союзом журналистов Казахстана и СЖ России, в лице РОО СЖ РС(Я), председателем которого является Галина Алексеевна Бочкарева. Все это служит делу консолидации журналистов РС(Я) на международном уровне.

С юбилеем Вас, Галина Алексеевна!

От имени участников пресс-тура примите самые искренние поздравления в день Вашего юбилея! Профессиональный подход к делу, активная жизненная позиция, требовательность в работе, и в первую очередь к себе, человеческое, доброе отношение к людям создали Вам заслуженный авторитет. Знания, оптимизм и вера в важность дела — Ваше кредо. Работа с Вами — это урок жизненной мудрости и мастер-класс профессионала высокого уровня. В своё дело Вы вкладываете душу и сердце. Желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии, творческих успехов во благо развития любимой республики, семейного счастья и благополучия.