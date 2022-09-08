08.09.2022
14:13
593

Происшествия

От ураганного ветра есть пострадавший❗

На 203 микрорайоне в 20 корпусе в продуктовом магазине от сквозняка стекло от двери упало на человека, сообщил читатель телеграм-канала Комсомольская правда — Якутия . На место прибыла скорая.

Фото: https://t.me/yakutia_kp
Источник: https://t.me/yakutia_kp

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх