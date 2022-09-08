От ураганного ветра есть пострадавший❗

На 203 микрорайоне в 20 корпусе в продуктовом магазине от сквозняка стекло от двери упало на человека, сообщил читатель телеграм-канала Комсомольская правда — Якутия . На место прибыла скорая.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх