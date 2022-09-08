08.09.2022
14:13
593
Происшествия
От ураганного ветра есть пострадавший❗
На 203 микрорайоне в 20 корпусе в продуктовом магазине от сквозняка стекло от двери упало на человека, сообщил читатель телеграм-канала Комсомольская правда — Якутия . На место прибыла скорая.
Фото: https://t.me/yakutia_kp
Источник: https://t.me/yakutia_kp
#От ураганного ветра есть пострадавший❗#республика саха (якутия)#сильный ветер#ураган в Якутске#Якутия#Якутск
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