От удара молнии погиб артист ГТОиБ

Сегодня, 13 июля по Центральной Якутии и Заречью прогромыхала гроза.

В Чурапчинском улусе от удара молнией погиб артист балета Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василий КИРИЛЛИН, сообщил SakhaLife источник в театре.

SakhaLife связался с Марией САЙДЫКУЛОВОЙ, бывшим главным балетмейстером ГТОиБ Якутии.

— Да, к сожалению это правда. Мне сказала его невеста. Простите, я плачу, — ответила Мария Васильевна. — До больницы его не успели довезти. Похороняет его в родном Таттинском улусе.

SakhaLife выражает соболезнование родным и близким артиста.