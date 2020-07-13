13.07.2020
22:49
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Происшествия

От удара молнии погиб артист ГТОиБ

Сегодня, 13 июля по Центральной Якутии и Заречью прогромыхала гроза.

В Чурапчинском улусе от удара молнией погиб артист балета Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Василий КИРИЛЛИН, сообщил SakhaLife источник в театре.

SakhaLife связался с Марией САЙДЫКУЛОВОЙ, бывшим главным балетмейстером ГТОиБ Якутии.

 — Да, к сожалению это правда. Мне сказала его невеста. Простите, я плачу, — ответила Мария Васильевна. — До больницы его не успели довезти. Похороняет его в родном Таттинском улусе.

SakhaLife выражает соболезнование родным и близким артиста.

Фото: SakhaLife и из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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