От спички — до пожара

Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички. Спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в нашем повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня.

Спички — совсем недавнее изобретение человечества. Чаще всего исследователи датируют его 1805 годом, когда французский химик Шансель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Мануфактуру по их производству открыли в Вене в 1813 году. Эти спички были невероятно дороги и весьма опасны.

Первые безопасные спички начали производить в 1851 году братья Лундстремы в Швеции. По этой причине долгое время их именовали шведскими. В 1855 году эти изделия представили на международной выставке в Париже, где они удостоились золотой медали. Так спичка начала свое триумфальное шествие, распространившись по всему свету, и сохранилась до наших дней, пройдя несколько усовершенствований. Кстати, в России слово «спичка» произошло от «спица» — заостренная деревянная палочка.

Сегодня все мы понимаем пользу спичек, но далеко не всегда задумываемся об опасности, которая возникает при неосторожном обращении с огнем. По статистике, каждый двадцатый пожар в России происходит в результате детской шалости или неосторожности с огнем. Дети, оставшись дома одни без присмотра взрослых, ищут себе занятие. Попавшиеся в руки детей спички становятся причиной пожара. Желание поэкспериментировать путем поджога различных материалов, отсутствие навыков обращения со спичками приводит, как правило, к печальным последствиям, как для самих детей, так и для окружающих.

В целях профилактики пожаров, в том числе предупреждения гибели и травматизма детей Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) совместно с управлениями образования муниципальных образований и городских округов в период с 1 марта по 3 марта проводится тематический конкурс рисунков «Спички детям не игрушка!» в учреждениях дошкольного образования. С условиями конкурса можете ознакомится в администрациях дошкольных учреждений.

Чтобы не допустить огненной беды, региональное управление МЧС России напоминают основные правила пожарной безопасности:

1. Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть со спичками и зажигалками.

2. Не оставляйте включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др.

3. Не забывайте выключить газовую плиту. Если почувствовали запах газа, не зажигайте спичек и не включайте свет. Срочно проветрите квартиру.

При пожаре не следует:

• заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;

• поддаваться панике;

• переоценивать свои силы и возможности;

• рисковать своей жизнью, спасая имущество;

• прятаться в шкафах, кладовых, под кроватями и т.п.;

• пытаться выйти через задымленную лестничную клетку;

• пользоваться лифтом;

• спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам;

• открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);

• выпрыгивать из окон верхних этажей.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «112» или «101» со всех мобильных операторов.