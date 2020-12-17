Эстафета добра идет по республике. Вот и коллектив Якутской клинической больницы принял участие в благотворительной акции. У «Елки добра» — медики. Сегодня они положили под елку в ТРК «Туймаада» подарки для детишек из детского дома «Берегиня». Это, как оказалось, не разовое участие коллектива в эстафете Дедов Морозов и Снегурочек. Коллектив продолжает делать подарки: Перинатальный центр больницы, к примеру, готовит подарки для детей-инвалидов из многодетных семей. Об этом напишу в следующий раз, а пока решила узнать, что чувствуют в роли Дедов Морозов участники «Елки добра».

— Спасибо всему коллективу больницы, особая благодарность Техническому и Перинатальному центрам, отделу информатики за активное участие в поддержке акции! Молодцы, так держать! Подарим детям праздник! — написал главный врач ЯРКБ Николай ВАСИЛЬЕВ в группе в этот день.

⁃ Для меня лично принять участие в акции «ёлка добра» и подарить чуточку волшебства ребенку — очень важное волнительное дело, — признался заместитель главного врача по неонатологии Василий ПРОХОРОВ.

— Стать Дедом Морозом для детей, оставшихся без попечения родителей и исполнить желание под Новый год — отличная идея! Мы с удовольствием участвуем в акции каждый год, всем коллективом, — поделился и другой заместитель главного врача, по хозяйственной части, — Геннадий ТАЙШИН.

Вот так, от сердца к сердцу! «Елка добра» накануне Нового года согревает сердца и детям и взрослым, которые сами в такие моменты верят в чудеса не меньше тех, кому они готовят подарки.