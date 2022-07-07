От сердца к сердцу

Удивительной красоты места открываются с горы в Кангалассах, где расположилось отделение реабилитации для людей с наркологической и алкогольной зависимостью. Зеленеют луга, радуя глаз, забегает за горизонт, переливаясь на солнце, красавица Лена.

Несмотря на идиллический пейзаж за забором, жизнь здесь подчинена строгому распорядку и дисциплине. Здесь никого не держат по принуждению, но и уходить отсюда люди тоже не спешат. Политика открытых дверей за долгие годы работы отделения себя оправдала. Люди, зачастую уже поломавшие свою и не только жизнь, получают здесь карт-бланш, шанс попробовать начать жить заново. Великое дело делают врачи-наркологи, клинические психологи, социальные работники и волонтеры из числа равных консультантов. Это особенные люди, особый коллектив, где удачно сотрудничают представители медицинской и социально-психологической служб.

К Году Матери в республике наркологи запустили масштабный проект «Шанс для мамы», который уже подхватили в районах. Цель его – профилактика алкоголизма и наркомании.

Буквально на днях в рамках проекта Якутского наркологического диспансера «Шанс для мамы» в отделении реабилитации в Кангалассах прошла акция «День красоты» с участием бьюти-мастеров: фитнес-тренера Ольги Окоемовой, косметолога Жанны Суминой, визажиста Виктории Филипповой и консультантов косметической марки «Skintime» Виктории Петровой и Виктории Афанасьевой.

— Такая теплая, дружелюбная и поддерживающая атмосфера царила! – поделилась Виктория Петрова. — Мы волновались, когда ехали, но реабилитантки были так активны, задали столько вопросов, что выступать перед ними было очень приятно. Кажется, всем понравилось.

А сегодня утром реабилитантки отделения получили подарок от редакции «Журфикс» — коробку с журналами.

— Оно им надо?! – огорошила меня, когда я поделилась новостью о благотворительных акциях, вполне благополучная дама, и я вспомнила, как редактор «Журфикса» Яна Угарова рассказала, что однажды ей кто-то сказал, побывав в отделении реабилитации: «Вот кому, Яна, больше всех нужен твой замечательный журнал».

Более благодарных читателей журнала, пожалуй, не найти! Вы бы видели, с каким удовольствием взяли в руки журналы реабилитантки! Дорогого стоит увидеть сияющие (пусть и осторожно, с оглядкой) глаза женщин, давно не то, чтобы не получавших подарки, но и доброго слова давно не слышавших.

Эстафета добра и красоты для пациенток отделения реабилитации продолжается. Уделяется большое внимание возвращению женщинам социальных навыков, их учат шить, вязать, ухаживать за огородом и вообще заниматься домом и собой. Здорово, что фитнес-тренер Ольга Окоемова вызвалась проводить онлайн-тренировки для коррекции фигуры, женщины с воодушевлением ждут их. Пресс-секретарь наркодиспансера Анна Полятинская рассказала, что для женщин проводятся мотивирующие Zuum-лекции, что планируется поддержать поэтессу отделения и помочь ей выпустить сборник стихов, что начала работать онлайн-школа по избавлению от созависимости для мам, жен, близких людей алкоголиков и наркоманов.

Добро рождает добро! Все, что делается от чистого сердца, всегда дает добрые всходы. Вот и сами пациентки отделения приняли участие в благотворительном аукционе проекта «SOS.Дети Якутии», с вещами, сделанными своими руками, и передали вырученные средства в помощь больным детям.