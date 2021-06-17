От рук преступников в Якутии погибли более 120 человек

SakhaLife.ru.

За 5 месяцев 2021 года на территории зарегистрировано 5193 преступлений, что на 3,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (5039).

Зарегистрировано 241 особо тяжкое преступление. При этом с 45 до 39 уменьшилось количество убийств, раскрыто 97,4 %.

На 9,0 % или с 941 до 856 уменьшилось количество преступлений против жизни и здоровья. От преступных посягательств погибло 122 человека.

Совершено 2530 преступлений против собственности. На централизованный учет поставлено 1203 кражи, 94 грабежа, 12 разбойных нападений, 22 вымогательства и 980 случаев мошенничества, 65 фактов неправомерного завладения транспортным средством.

На 42,8 % или с 885 до 1221 увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно — телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации. Рост краж в данной категории составил 106,6 % или с 181 до 374, мошенничеств – на 60,6 % или с 374 до 705.

Правоохранительными органами выявлено 340 преступлений экономической направленности и 71 коррупционное преступление.

На 83,7 % или с 43 до 79 увеличилось число преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Зарегистрировано 309 преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом с 13 до 7.

Выявлено 57 преступлений в сфере экологии, в частности по незаконной рубке лесных насаждений – 35, незаконной охоте – 9.

Из числа расследованных преступлений в состоянии алкогольного опьянения совершено 1599 преступлений.

Отмечено снижение преступности среди несовершеннолетних на 31,4 % или с 137 до 94.

На 6,3 % снизилось количество преступлений, совершенных в составе групп, также уменьшилась регистрация преступлений, совершенных в общественных местах и на улице.

В сравнении с показателем предыдущего года на 24,2 % или с 538 до 668 возросло число преступлений, совершенных женщинами.