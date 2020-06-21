От прошлого к настоящему. Как трансформировалась якутская национальная одежда для Ысыаха

Невозможно представить национальный праздник Ысыах без ношения традиционных якутских нарядов. В том, какие изменения претерпела культура ношения якутской одежды за два века и чем она отличалась в разные временные промежутки истории, разбираемся совместно с известным этнографом и научным сотрудником Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Александрой Прокопьевой.

Ысыах в Намском районе в начале XX века, фото Акима Курочкина. Александра Прокопьева рассказала ЯСИА, что национальный костюм якутов в дореволюционный период ХХ века представлял из себя продолжение традиций XIX. Это и наличие шубы, шапки, массивных серебряных украшений. Всё это вместе должно было символизировать состоятельность человека. Особо трепетное отношение к национальным нарядам в большей степени наблюдалось в улусах. Немного другой подход был у жителей городов, которые подходили к выбору одежды и аксессуаров с точки зрения удобства — без меха и тяжелых украшений.

Ысыах Победы в 1945 году. «После революции становится неприличным показывать своё богатство — это иногда влекло за собой последствия. Поэтому одежда становится простой. Нельзя сказать, что революция наступила и все сразу отказались от ношения своей традиционной одежды — они продолжали ее носить, но она не была столь яркой и вычурной, как это было до оговариваемого периода времени. Все начали одеваться одинаково и было трудно определить социальное положение человека», — отметила Александра Прокопьева.

В послевоенные годы начинают происходить изменения из-за проблем с наличием ткани и сменой поколений, в котором не все следовали тем ремесленным традициям пошива одежды, передававшихся от предков. Более ярко эти перемены проявились в 70-х годах прошлого века: люди стали носить обычную одежду, а костюм с национальными элементами стал частью театрализованных постановок во время торжества. «В 60-70 годы происходило формирование образа Советского Севера. Все это привело к тому, что национальные костюмы народов Якутии смешались и появились синтезированные образы. Нельзя уверять, что это была исконно якутская одежда, потому в костюмах присутствуют элементы из эвенкийской, юкагирской или чукотской культуры. Были и придуманные самими людьми элементы, использовав подручные средства. Как они представляли якутскую одежду, так ее и шили. Но якутская не в понимании этноса, а именно Якутской АССР. Поэтому в платьях, например, присутствовали заячий мех и бастынга, которую на протяжении долгого времени вообще не носили. Но затем она появляется в виде картонки, обшитой тканью и украшенной бисером», — говорит этнограф. Изменилась и сама суть празднования Ысыаха — это больше уже не национальный праздник, а показатель единства социалистического народа. Ведь от контекста праздника зависит то, во что людям следовало наряжаться на торжественное мероприятие. Брюки, рубашки и платья надолго укоренились в обществе. Вплоть до конца 90-х годов, когда начали пробуждаться искры национального самосознания, поисков своего пути и места в огромном мире. Постепенно начинает складываться утверждение о том, что Ысыах является не просто праздником единства, но и способом самовыражения своей богатой и уникальной культуры. До начала 2000-х годов ещё не была выработана четкая концепция национального костюма.

«Мы ещё находились в поиске себя. Можно заметить в хронике, что многое было скопировано со сценических образов артистов. Люди хотели ответов, но их не было. Поэтому появляются фантазийные образы, которые в большей степени представляли из себя эстетическую красоту», — подчёркивает Александра Николаевна.

И вот наступает момент, когда якутское общество приходит к тому, что необходимо возрождать каноничные образы национальных костюмов. Прокопьева отмечает в этом направлении большую роль кандидата исторических наук, доцента ИЯКН СВФУ Светланы Петровой, которая совместно со своими мастерицами проделала колоссальную работу по восстановлению утраченных элементов и образов в национальной одежде. Все это привело к тому, что на сегодня у жителей республики есть довольно большой выбор в том, что носить и как носить: «Мы заметили, что в последние годы люди чаще выбирают традиционные образцы якутской одежды XIX века. Конечно, переделанные на современный лад».

Что касается цветовой гаммы, преобладавшей в определённый период времени, то собеседница агентства отметила, что в XIX веке главенство принадлежало чёрному и красному цвету. Могла в одежде присутствовать вставка из парчи, которая была любого цвета. Но следует отметить, что в те времена все ткани были натуральные и цветовая гамма не могла быть столь пестрой. В настоящее время люди предпочитают носить одежду городского стиля (халадай и жилетки, рубашки), цвет которых зависит от индивидуальных предпочтений самого человека.

Источник: http://ysia.ru/ot-proshlogo-k-nastoyashhemu-kak-transformirovalas-yakutskaya-natsionalnaya-odezhda-dlya-ysyaha/