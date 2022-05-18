От практиканта до профессионала

В 2010 году юный студент пятого курса Красноярского государственного технического университета (ныне Политехнический институт Сибирского Федерального университета) Коля Терентьев пришел в оперативно-диспетчерскую службу Западных электрических сетей в качестве практиканта. Так под наставничеством опытных специалистов началось его первое близкое знакомство с большой энергетикой, которой он уже тогда решил посвятить свою жизнь.

После окончания университета его, начинающего, но уже имеющего практические навыки специалиста, пригласили на работу в алмазодобывающую компанию АЛРОСА, где позже он возглавил группу электрических подстанций.

Однако в 2020 году судьба вновь свела его с Западными сетями. Сегодня Николай Терентьев работает в службе технологического присоединения. Грамотный молодой инженер стал неотъемлемым звеном рабочего процесса, взяв на себя задачи обеспечения технического надзора и заслужив уважение коллег.

В его служебные обязанности входит контроль строительства на всех этапах: от начала возведения объектов электросети до полного их ввода в эксплуатацию. Кроме того, он курирует инвестиционные проекты, отвечает за своевременное формирование обосновывающих документов и еще многое другое.

За время его небольшого, но трудоемкого пути в ЗЭС с его участием были проведены работы по подключению к электропитанию зоны отдыха на р. Ирелях в городе Мирном, построена новая двухцепная линия напряжением 10 кВ в с. Таас-Юрях, подключен стадион «Уолбут» в г. Вилюйск, новый детский сад и дом народного творчества в г. Нюрба. Сейчас Николай вместе с коллегами подготовил необходимые мероприятия для подключения строящихся мечети и Дворца детства в Мирном, спортивного комплекса в с. Сунтар, детского сада в с. Маар Нюрбинского района и аэропорта в г. Олекминск.

Его энтузиазм и трудолюбие уже по достоинству оценены руководством энергохолдинга – в 2021 году Николай получил благодарность ПАО «Якутскэнерго».

Энергетику я выбрал совершенно случайно, – рассказывает Терентьев. – Но не ошибся. Как уже принято говорить, Якутскэнерго – настоящая кузница кадров. Здесь молодым и целеустремленным открыты все двери: ежегодно проводятся курсы повышения квалификации, семинары, вебинары. Мы не перестаем совершенствовать свои профессиональные знания. Кипит здесь и общественная жизнь: я не раз принимал участие в соревнованиях, конкурсах и марафонах, которые проводит молодежный совет энергетиков при поддержке профсоюзного комитета.

Радует меня и то, что Якутскэнерго идет в ногу со временем, внедряя передовой опыт других крупных компаний, в том числе международные стандарты качества интегрированной системы менеджмента. Я считаю, это – показатель уважающего себя предприятия. Об этом говорит и то, что при строительстве новых объектов электроэнергетики применяются современные материалы и оборудование, которые имеют соответствующие сертификаты.

Впереди нас ждет много работы, и я уверен, что в одной команде с коллегами мы добьёмся больших результатов в обеспечении быстрого, удобного и надежного подключения потребителей.