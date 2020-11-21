От отравления антисептиком в Якутии скончался седьмой человек

Число людей, погибших в результате отравления антисептиком в Таттинском районе республики, выросло до семи, передает телеканал «Якутия 24». «Еще один человек скончался в РБ №2 после отравления антисептиком. Число погибших достигло семи», — сказали телеканалу в пресс-службе Минздрава региона. Отравившихся антисептиком доставят в Якутск Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/sedmoj-chelovek-iz-chisla-otravivshixsya-antiseptikom-skonchalsya-v-yakutii

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутия 24

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