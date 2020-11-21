21.11.2020
14:41
248
Происшествия
От отравления антисептиком в Якутии скончался седьмой человек
Число людей, погибших в результате отравления антисептиком в Таттинском районе республики, выросло до семи, передает телеканал «Якутия 24». «Еще один человек скончался в РБ №2 после отравления антисептиком. Число погибших достигло семи», — сказали телеканалу в пресс-службе Минздрава региона.
Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/sedmoj-chelovek-iz-chisla-otravivshixsya-antiseptikom-skonchalsya-v-yakutii
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия 24
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