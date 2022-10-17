От кого страдает Якутия?

На Дальнем Востоке площадь лесных насаждений, пораженных вредителями, за первое полугодие 2022 года составила 457 тыс. га, сообщил директор филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект» Игорь ГРЕЧИН.

Основным типом вредителей в регионах ДФО являются хвоегрызущие. Ими поражено порядка 455 тыс. га лесных насаждений.

«Самый опасный вредитель Дальнего Востока – это сибирский шелкопряд, который поражает огромные территории. Так за первые полгода самая большая доля очагов вредных организмов (76,1%) приходится на него – 348,1 тыс. га. Основные вспышки зафиксированы в Республике Якутия (265,5 тыс. га) и в Республике Бурятия (82,4 тыс. га). На территории Дальнего Востока также возникают небольшие вспышки звездчатого пилильщика-ткача и зимней пяденицы, но эти очаги намного меньше.» — сообщил Игорь Гречин.

За последние два года в целом по стране снизились площади лесных насаждений, погибших от насекомых. За 2021 год потери составили 17 966,7 тыс. га, что почти на 9,5% меньше, чем в 2018 году. Снижение наблюдается благодаря защитным мероприятиям, которые регулярно проводятся на территории лесов.

Для борьбы с вредителями используют различные методы – от биометода, то есть борьбы с помощью естественных врагов, например, при помощи расселения муравейников, улучшения условий обитания для птиц, до обработки специальными химическими средствами с помощью авиации. Так площадь авиационных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов с 2019 по 2021 года увеличилась больше, чем в 8 раз.