17.10.2022
09:25
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Экология

От кого страдает Якутия?

На Дальнем Востоке площадь лесных насаждений, пораженных вредителями, за первое полугодие 2022 года составила 457 тыс. га, сообщил директор филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект» Игорь ГРЕЧИН.

Основным типом вредителей в регионах ДФО являются хвоегрызущие. Ими поражено порядка 455 тыс. га лесных насаждений.

 «Самый опасный вредитель Дальнего Востока – это сибирский шелкопряд, который поражает огромные территории. Так за первые полгода самая большая доля очагов вредных организмов (76,1%) приходится на него – 348,1 тыс. га. Основные вспышки зафиксированы в Республике Якутия (265,5 тыс. га) и в Республике Бурятия (82,4 тыс. га). На территории Дальнего Востока также возникают небольшие вспышки звездчатого пилильщика-ткача и зимней пяденицы, но эти очаги намного меньше.» — сообщил Игорь Гречин.

За последние два года в целом по стране снизились площади лесных насаждений, погибших от насекомых. За 2021 год потери составили 17 966,7 тыс. га, что почти на 9,5% меньше, чем в 2018 году. Снижение наблюдается благодаря защитным мероприятиям, которые регулярно проводятся на территории лесов.

Для борьбы с вредителями используют различные методы – от биометода, то есть борьбы с помощью естественных врагов, например, при помощи расселения муравейников, улучшения условий обитания для птиц, до обработки специальными химическими средствами с помощью авиации. Так площадь авиационных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов с 2019 по 2021 года увеличилась больше, чем в 8 раз.

Источник: Пресс-служба "Дальлеспроект" ФГБУ "Рослесинфорг".

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