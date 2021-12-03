От Кехо до Булгакова — что читают он-лайн в Якутии

Рейтинг популярной литературы составили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных пользователей сервиса «МегаФон Книги» в Якутии c начала 2021 года.

Жители Якутии занимают четвертое место среди самых читающих дальневосточников, уступая по количеству пользователей электронных библиотек только более густонаселенным Хабаровскому и Приморскому краям и лишь немного – Забайкалью. При этом жители республики больше любят читать, а не слушать – на аудиоформат приходится только четверть скачанных в этом году книг.

В общем объёме скачанной литературы читатели региона отдают предпочтение фантастике, детективам и исторической литература. И самые востребованные авторы в республике – работающие в этих жанрах Андрей Ливадный, Александра Маринина и Борис Акунин.

Самыми же популярными произведениями с начала года стали сочинения по психологии и саморазвитию. Лидер рейтинга — «Подсознание может всё!» Джона Кехо, на втором месте — «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, а на третьем — произведение Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели». Интересно, что следующим в рейтинге самых читаемых произведений в Якутии, как ни в одном другом дальневосточном регионе, стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Есть среди книгочеев республики и безусловные лидеры: так на счету чемпиона по скачиванию более 200 произведений в жанрах фантастики, фэнтези и любовных романов.

На втором месте со 100 книгами – поклонник фантастических саг.

А на третьем – тоже любитель внеземных историй: из 90 скачанных им произведений все относятся к фантастике либо фэнтези.

В течение года самым активными месяцами у любителей чтения стали январь с новогодними выходными и август – на летних каникулах большой популярностью пользовались детская, школьная и образовательная литература. За эти два месяца читатели Якутии скачали треть годового объёма книг.