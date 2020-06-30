От качества промывки на всех этапах зависит качество подаваемой воды

Еще пару лет назад всеми нелюбимая «Кола из-под крана» была частым явлением для Якутска, особенно во время паводка. В конце 2018 года в работу была запущена новая водоочистная станция, и качество воды улучшилось в разы. Однако, для того, чтобы вода заходила в квартиры такой же чистой, необходимо регулярно промывать трубопровОды.

Сеть водоснабжения в Якутске делится на несколько составляющих и за каждый этап отвечают разные организации. В зоне ответственности АО «Водоканал» находятся магистральные сети. В этом году специалисты должны промыть больше 110 километров трубопровОда. Сейчас уже отработано порядка 30 км. Недавно, например, работы провели на линии от Водозабора до Жатая.

Марсель Шакиров. Специалист АВР АО «Водоканал»: «Мы все это перекрываем сразу по пути, все задвижки. Закрываем, чтобы хлор не попал в их водопровод. И уже на конечном пункте… хлор закачан – мы его ждём, когда он придет. Мы время от времени берем пробы. Вот, допустим, хлор поймали, наш лаборант проводит исследование, чтобы была допустимая норма. Как только в пределах допустимой нормы она выходит, мы делаем все также, только уже по пути обратного следования».

Следом за магистральными трубами идут внутриквартальные сети. Ими занимаются теплоснабжающие организаций и компании-транспортировщики. К работе они приступают сразу после того, как будет промыта магистральная линия и Роспотребнадзор даст соответствующее заключение. Одна из таких организаций – Якутская ТЭЦ, в этом году они начали промывку одними из первых.

Виталий Попов. Заместитель начальника РТС ЯТЭЦ ПАО «Якутскэнерго»: «Запланирована промывка холодного водоснабжения около 144 км, горячего – около 86 км. Промывка хвс и гвс осуществляется строго по графику согласованному с Роспотребнадзором и СЭГХ. Первый этап это гидропневмопромывка внутриквартальных сетей ХВС и ГВС, второй – это сама дезинфекция»

Завершают этапы промывки управляющие компании и ТСЖ. В их зоне ответственности внутридомовые водопроводы, по которым вода попадает в квартиры.

Владислав Дмитриев. Генеральный директор ООО УК «ЖКХ Губинский»: «Осознавая всю свою ответственность, мы — управляющие компании тоже начали работу по промывке внутридомовых сетей. Помимо промывки у нас по домам у ввода устанавливаются фильтры грубой очистки, грязевики. Они держаться на постоянном контроле и постоянно чистятся. У нас пока промыто 10%, на обслуживании 142 дома. Обслуживаем их в пяти округах Якутска.»

От качества промывки на всех этапах зависит качество подаваемой воды. В прошлом году АО «Водоканал» обращалось в администрацию Якутска с просьбой включить промывку внутридомовых сетей водоснабжения в график подготовки к отопительному сезону. Это бы позволило намного лучше контролировать промывочные работы на всех этапах. Однако, с принятием решения администрация города пока не торопится.

Анатолий Кырджагасов. Генеральный директор АО «Водоканал»: «Нормы контроля нет, то есть в акте получения подготовки к отопительному сезону готовности дома нет графы «промывки водосетей». Соответственно проконтролировать это путем нормативного акта невозможно. Осталось только горожанам контролировать как все это дело делается. Мы в свою очередь, как предприятие, которое подает чистую воду, конечно заинтересованы, чтобы эта вода попала в краны всех горожан. Поэтому прошу включиться граждан».

Как правило промывка и дезинфекция проводится в ночное время. О ближайших запланированных отключениях воды в связи с промывкой магистральных и внутриквартальных сетей можно узнать на сайте и странице инстаграм АО «Водоканал».