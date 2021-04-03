От Иогана Баха до Николая Михеева

В преддверии Международного конкурса молодых пианистов им. Марка Жиркова в Якутске проходят содержательные академические концерты фортепианной музыки. Для многих участников конкурс станет трамплином для профессионального роста и совершенствования мастерства.

Конкурсанты, готовящиеся вылететь в Москву на состязание по фортепианной музыке, вчера Большом зале ДШИ №2 г. Якутска показали свое видение — преподнесли слушателям новые художественные открытия. Каждый из восьми представил отношение и понимание исполняемого произведения: стиль композитора, звук, фразу, конструкцию формы. Каждый акцент, каждая динамическая вилочка в партитуре имели большое значение.

Понятно, что участник концерта отражал огромный невидимый труд, проделанный педагогом. Ответственная скрупулезная работа педагогов-наставников будет оценена вскоре представительным составом жюри, куда войдут ведущие музыканты, педагоги, профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, ВШМ РС(Я) им. В.А. Босикова, а также ведущие музыканты других стран. Известно, что заместителем председателя жюри от имени Якутии предложена Лариса Спиридонова (доцент, кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства ВШМ им. В. А. Босикова.

Нашим участникам предстоит большая работа, нужно проявить терпение и выдержку — в конкурсе им. Жиркова будут пианисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Волгограда, Пятигорска. Свою фортепианную школу представят музыканты из Китая, Сербии и Японии.

Напомню, что учредителями конкурса пианистов имени первого профессионального композитора Якутии М. Н. Жиркова являются министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В. А. Босикова, Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, администрация Вилюйского улуса, постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации, Союз композиторов Республики Саха (Якутия).

Cледующий концерт якутских пианистов, выезжающих на конкурс им. М. Н. Жиркова в Москву, состоится 5 апреля в ДШИ№1 в 18 часов.

Надеемся, что уровень якутских пианистов будет достойно показан в Москве. Пожелаем конкурсантам вдохновения и удачи!