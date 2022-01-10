От имени родителей студентов в Казахстане, выражаем огромную благодарность

От имени родителей студентов, обучающихся в Международном Университете имени Сулеймана Демиреля в Республике Казахстан, выражаем огромную благодарность в организации вылета наших детей на родину. Мы, родители с первого дня беспорядков следили за сложившейся ситуацией в Республике Казахстан с тревогой, не было возможности связаться с детьми, не знали где и в какой обстановке они находятся. С отключением всех информационных систем связи наше волнение увеличивалось с каждым часом и из безысходности и непонятной ситуацией 6 января, мы обратились в Министерство по внешним связям и делам народов РС(Я), непосредственно Кириллину Гаврилу Витальевичу и уполномоченному по правам человека РС(Я) Гурьевой Сардане Михайловне. С их стороны ответ был незамедлителен, оперативно была организована работа по эвакуации наших детей. Несмотря на праздничные выходные дни Гаврил Витальевич и Сардана Михайловна лично курировали работу, выходили на связь с родителями, связались с Консульством РФ в Республике Казахстан через Министерство иностранных дел РФ, в результате чего наши дети благополучно прилетели на родину. В эти сложные для нас минуты, мы ощутили помощь и поддержку руководства Республики Саха(Якутия) во главе Ил Дархана Айсена Сергеевича Николаева, он был в курсе всего происходящего с самого начала, с его помощью решение невозможных, как нам казалось, вопросов по судьбе наших детей смогли достичь результатов более эффективно и в кратчайшие сроки. И, мы гордимся сегодня тем, что молодые специалисты ведомств и структур РС(Я) способны решить любые поставленные перед ним задачи.

Выражаем глубокую благодарность от имени всех родителей министру внешних связей РС(Я) Кириллину Гаврилу Витальевичу, уполномоченному по правам человека РС(Я) Гурьевой Сардане Михайловне, заместителям министра внешних связей РС(Я) Хатылыкову Сергею Александровичу, Пяткиной Татьяне Николаевне, Федотову Андрею Сандаминовичу(Постпредство Якутии в Москве), в организации размещения их в гостинице г. Москва, генеральному директору авиакомпании Якутия Винокурову Андрею Семеновичу по оперативному приобретению авиабилетов до г. Якутска и всем кто принял непосредственное участие по благополучному прилету наших детей из города Алматы.

Помимо этого хотим сердечно поблагодарить наших земляков, живущих в г.Алмата, семью Олеси и Максима Корякиных, Любови Мироновой, Сергея Лю, которые в свою очередь помогли нашим детям с продуктами, лекарствами и финансовыми средствами, а также возможность связаться с детьми, услышать их голоса в эти трудные минуты, дни.

Нам, родителям радостно на сердце, когда даже не очень благополучные обстоятельства сводят нас с такими неравнодушными людьми. Большое спасибо! Низкий вам поклон

С благодарностью родители студентов Университета Сулеймана Демиреля:

Неустроевой Дианы Владиславовны, Бурнашева Вячеслава Дмитриевича, Докторова Евгения Александровича, Тихонова Азата Дьулустановича, Марковой Виктории Петровны, Портнягиной Дайааны Викторовны.