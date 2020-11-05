От фэнтэзи до комедии: Какие телесериалы любят смотреть в Якутии

Культовые американские сериалы «Игра престолов» и «Друзья», а также отечественный ситком «Гранд» лидируют по просмотрам на МегаФон ТВ в Якутии с начала этого года. Среди полнометражных фильмов самыми популярными стали голливудские хиты «Достать ножи», «Джокер» и «Джентльмены».

Такие выводы сделали аналитики МегаФона, проанализировав на основе Big Data предпочтения пользователей онлайн-кинотеатра. Наибольший интерес у зрителей по-прежнему вызывает «Игра престолов», которая возглавила топ самых популярных сериалов в Якутии. Несмотря на то, что завершающие серии вышли еще весной прошлого года, и они были неоднозначно приняты поклонниками культового фэнтэзи, популярность сериала не угасает. На втором месте – ситком «Гранд», являющийся продолжением комедии «Отель «Элеон» и рассказывающий о буднях работников гостиничного бизнеса. Замыкает тройку самых востребованных в Якутии телесериалов еще один ситком — ставшие уже классикой жанра «Друзья». Также якутяне активно смотрели комедийный сериал «Фитнес» и драму «Чики».

Неизменно пользуется спросом на МегаФон ТВ и большое кино. В этом году абоненты чаще всего смотрели детектив «Достать ножи», криминальную драму «Джокер» и комедию из жизни лондонского преступного мира «Джентльмены». В десятке самых востребованных фильмов оказался и триллер 2011 года «Заражение» о пандемии смертоносного вируса, созвучный сегодняшним реалиям. Наиболее популярным российским фильмом стал исторический «Союз Спасения», рассказывающий о восстании декабристов.

«Пользователей нашего сервиса в Якутии в этом году стало больше на 23%, — отмечает Наталия Ящук, директор Якутского отделения МегаФона. – Популярность онлайн-кинотеатра, как и других цифровых сервисов компании, стабильно растет уже несколько лет, а в этом году интерес к ним повысила еще и вынужденная самоизоляция. К тому же абоненты МегаФона не платят за трафик, потребляемый при просмотре видео на МегаФон ТВ, а те, кто пользуется тарифами из линейки #БезПереплат, получают бесплатный доступ к целым пакетам телеканалов, фильмов и сериалов».

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.