От энергетиков – будущим Паганини

Коллектив АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) сделал свой вклад в развитие скрипичного искусства – в рамках оказания благотворительной помощи энергетики подарили музыкальные инструменты для нового класса скрипки при Высшей школе музыки РС(Я), который открыл свои двери в Бердигестяхской детской школе искусств в честь ее 55-летия.

В классе, о котором с 90-х годов мечтали жители Горного улуса, уже есть первые ученики – ими стали талантливые ребята младшего школьного возраста. Как рассказала директор ДШИ Туйаара Ксенофонтова, группу удалось собрать всего за несколько дней и уже на следующей неделе юные скрипачи приступят к своим первым в жизни урокам.

«Мы неизменно рады тому, что сельские дети будут приобщаться к высокому искусству. Пожелаю проекту больших творческих успехов. Пусть Горный улус, родина ярких талантов, воспитает будущих Паганини, настоящих звёзд большой сцены!», — пожелал Бердигестяхской ДШИ генеральный директор Сахаэнерго – народный депутат по Горному району Гаврил Алексеев.

История скрипичного исполнительства представлена именами выдающихся музыкантов, чьи произведения по праву считаются мировой классикой. Чудесное звучание этого струнно-смычкового инструмента отличается особой льющейся выразительностью и глубокой эстетикой. Сахаэнерго ежегодно оказывает поддержку образовательным, социальным, спортивным и благотворительным детским проектам.