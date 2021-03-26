От цеха Горбани до крупнейшего предприятия Якутии. АО «Водоканал» отмечает юбилей

Завтра, 27 марта 2021 года, одно из крупнейших предприятий Якутска и Республики отметит 80-летие со дня образования.

АО «Водоканал» с первых дней своей работы являлось ключевым предприятием в части жизнеобеспечения жителей столицы Якутии. Спустя 80 лет, предприятие не только успешно справляется с поставленными задачами на территории Якутска, но и принимает активное участие в развитии водоснабжения всего региона. В предъюбилейный день предлагаем вспомнить с чего началась история предприятия.

7 ноября 1937 года в столице республики была введена в эксплуатацию первая очередь Якутской Центральной электростанции, которая имела в своем составе независимый источник водоснабжения и очистные сооружения. Именно на базе водоснабжения ЯЦЭС, о чем говорят архивные документы, и началось строительство водопровода городской бани с забором воды в протоке и с использованием очистных сооружений электростанции. Водопровод был запущен примерно через год – 2 декабря 1938 года, однако использовался он только для водоснабжения Горбани.

Здание первой ЯЦЭС

В 1939 году, когда Якутск стал испытывать острую потребность в воде для противопожарных, хозяйственных и производственных нужд, когда стало намечаться строительство крупных производственных объектов, вода для города стала основным фактором его роста. В этом же году был разработан проект временного водопровода на базе водоснабжения ЯЦЭС с использованием уже существующего водопровода от городской электростанции до Горбани. Согласно ему планировалось отремонтировать существующий водопровод, заменить трубы на участке от электростанции до Горбани на больший диаметр, и около бани построить насосную станцию второго подъема с тем, чтобы от нее дать воду по магистрали, которая пойдет по ул. Орджоникидзе до Сайсарского лога. На протяжении магистрали планировалось установить 5 водозаборных будок для забора воды водовозками и ручного забора, а также по всему ее протяжению через каждые 100 погонных метров планировали сделать пожарные краны для возможности присоединения пожарных рукавов в целях тушения пожаров. Временный водопровод в эксплуатацию сдали в декабре 1940 года, со штатом в 23,5 единицы, в том числе 21 единица производственного персонала. В состав всего персонала входили 3 бригадира-слесаря, 8 дежурных слесарей, 4 моториста, 4 водораздатчика, 1 подсобный рабочий и 1 караульный. Плюс 3 единицы руководящего состава – техрук, бухгалтер и статистик-кассир. Техник Иван Георгиевич Бореев 14 декабря 1940 года был назначен техруком по эксплуатации водопровода.

Первый коллектив Горбани

Но цехом в составе Горбани Горводопровод просуществовал недолго. Директора бани Ефремова и бухгалтера Александрову по финансовым соображениям это не устраивало: получалось, что «директор должен был абсолютно вслепую отвечать за результаты хозяйственной деятельности Бани со своим цехом – водопроводом, по которому он не утверждал ни одного документа». Поэтому 22 марта 1941 года руководство Горбани обратилось в Горисполком с заявлением: «Выделить водопровод самостоятельной хозяйственной единицей с самостоятельным балансом и отдельным расчетным счетом в Банке, с отдельными ответственными лицами за распоряжение кредитами».

Заявление директора Горбани Ефремова на имя Горисполкома Калинина, 22 марта 1941 г.

Решение Исполкома Якутского горсовета №452 от 11 декабря 1940 г.

Спустя всего 5 дней, 27 марта было принято решение о выделении цеха водопровода из состава Горбани в самостоятельную хозрасчетную единицу, а техрук Иван Георгиевич Бореев стал первым руководителем Горводопровода. Именно эта дата, 27 марта 1941 года, считается днем образования Якутского Горводопровода, правопреемник которого на сегодняшний день – АО «Водоканал» – по праву гордится своей 80-летней историей.

Иван Георгиевич Бореев, первый руководитель

В первое время на балансе предприятия находилось порядка 3 километров трубопровода и 2 водобудки, а в штате числился всего 21 человек. Спустя 80 лет, в штате АО «Водоканал» числится больше 1000 высококлассных специалистов, а на балансе предприятия в столице региона находятся множество объектов и десятки километров водопроводных и канализационных сетей.