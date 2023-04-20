От чистого сердца электромонтера Андрея Буслаева

Сегодня, 20 апреля, отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора крови. Его по праву могут отметить и некоторые сотрудники Западных электрических сетей. Например, электромонтер Нюрбинского участка Службы средств диспетчерско-технологического управления ЗЭС Андрей Буслаев, который стал донором крови уже в 102 раз.

Андрей Николаевич работает в Западных электрических сетях с 1997 года. За свои 57 лет опытный энергетик посвятил благородному донорскому делу почти половину своей жизни. Сегодня на его счету 102 донации цельной крови, а звание Почетный донор России он носит с 2005 года.

«Все началось с тех пор, как в далеком 1987 году потребовалась кровь для моего коллеги. Я решил, что если у меня есть возможность помочь человеку, то этот шанс нужно использовать. В те годы г. Нюрба был небольшим городком, доноров особо не было, могли вызвать даже ночью – скорая приезжает, и переливают почти напрямую. Сегодня условия для этого намного лучше, но тем не менее кровь в больницах всегда остается в дефиците. Поэтому я всегда стараюсь мотивировать молодежь к сдаче крови: не бойтесь помогать людям! Всего 450 миллилитров могут спасти целых три жизни!», – отметил наш собеседник.

Сотрудники Западных электрических сетей ежегодно пополняют запасы донорской крови и ее компонентов для медицинских учреждений Якутии. Несколько сотрудников энергокомпании имеют звание почетного донора России.