От чего зависит размер вашей пенсии?

пенсия

При подсчете страхового стажа для пенсии наличие и длительность перерывов между периодами работы не имеет принципиального значения и напрямую не влияет на размер пенсии, уточнили в Социальном фонде России. Главное, чтобы на момент выхода на пенсию гражданин:

— достиг установленного пенсионного возраста; — накопил требуемое количество пенсионных коэффициентов (в 2023 году требуется 25,8 балла); — подтвердил наличие минимально необходимого страхового стажа за всё время трудовой деятельности (в 2023 году — 14).

Решающий фактор для размера страховой пенсии — количество накопленных пенсионных коэффициентов. Чем их больше, тем выше будет страховая пенсия.

Никаких дополнительных выплат гражданам, имеющим непрерывный стаж, пенсионным законодательством не предусмотрено. Распространяемая в интернете информация о якобы положенных таких лицам выплатах не соответствует действительности.

Ведомственные нормативные акты или локальные внутренние документы могут устанавливать зависимость от него таких вещей, как доплаты и надбавки к зарплате; единовременные вознаграждения за выслугу лет; право на дополнительный отпуск.

Кроме того, он может быть важным для признания человека ветераном труда, и тогда появится право на дополнительные социальные льготы.

Ведомственные нормативные акты или локальные внутренние документы могут устанавливать зависимость от него таких вещей, как доплаты и надбавки к зарплате; единовременные вознаграждения за выслугу лет; право на дополнительный отпуск.

Кроме того, он может быть важным для признания человека ветераном труда, и тогда появится право на дополнительные социальные льготы, сообщает портал PNZ.RU.