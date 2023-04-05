05.04.2023
21:47
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Финансы

От чего зависит размер вашей пенсии?

пенсонная книжка
пенсия

При подсчете страхового стажа для пенсии наличие и длительность перерывов между периодами работы не имеет принципиального значения и напрямую не влияет на размер пенсии, уточнили в Социальном фонде России. Главное, чтобы на момент выхода на пенсию гражданин:

— достиг установленного пенсионного возраста;

— накопил требуемое количество пенсионных коэффициентов (в 2023 году требуется 25,8 балла);

— подтвердил наличие минимально необходимого страхового стажа за всё время трудовой деятельности (в 2023 году — 14).

Решающий фактор для размера страховой пенсии — количество накопленных пенсионных коэффициентов. Чем их больше, тем выше будет страховая пенсия.

Никаких дополнительных выплат гражданам, имеющим непрерывный стаж, пенсионным законодательством не предусмотрено. Распространяемая в интернете информация о якобы положенных таких лицам выплатах не соответствует действительности.

Ведомственные нормативные акты или локальные внутренние документы могут устанавливать зависимость от него таких вещей, как доплаты и надбавки к зарплате; единовременные вознаграждения за выслугу лет; право на дополнительный отпуск.

Кроме того, он может быть важным для признания человека ветераном труда, и тогда появится право на дополнительные социальные льготы.

Ведомственные нормативные акты или локальные внутренние документы могут устанавливать зависимость от него таких вещей, как доплаты и надбавки к зарплате; единовременные вознаграждения за выслугу лет; право на дополнительный отпуск.

Кроме того, он может быть важным для признания человека ветераном труда, и тогда появится право на дополнительные социальные льготы, сообщает портал PNZ.RU.

Фото: Sakhalife
Источник: портал PNZ.RU

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