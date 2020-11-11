От чего зависит открытие ледовой переправы через Лену?

Работы по подготовке ледового автозимника Хатассы — Павловск на береговых линиях идут полным ходом, однако погодные условия могут внести коррективы в график сдачи объекта.

Как отметил заместитель генерального директора ГКУ «Управтодор РС(Я)» Семен Сметанин, подготовительные работы ведутся по обоим берегам. Люди и техника готовы к пробивке на фарватере реки полос движения.

«Работы идут полным ходом в Мегино-Кангаласском районе и в Хатассах», — подчеркнул представитель ведомства.

На этой неделе намечен выход пеших бригад на освобождение фарватера от торосов. В дальнейшем с укреплением льда на реке задействуют технику для расчистки полос движения и намораживания льда с помощью специальной установки «Град» и помп. Вместе с тем погодные условия могут внести коррективы в график.

«Работа на фарватере зависит от погоды. Если будут стоять 30-градусные морозы, то процесс работы пойдет быстро, но обещают значительное потепление. И это, конечно, мешает», — обозначил Семен Сметанин.

Как правило, при благоприятных условиях трассировка на реке начиналась уже в начале ноября и в середине второй декады того же месяца по ней открывалось движение автотранспорта. В этом году лед встал позже на несколько дней, что может передвинуть срок сдачи объекта на конец ноября.