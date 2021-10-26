От билингвизма до полилингвизма

Современная система образования направлена на всестороннее развитие учащихся, а также формирование у него конкурентоспособности в условиях интернационального, межкультурного общения. В связи с многообразием народов, проживающих в мире, проблема многоязычия становится особенно актуальной.

Потребность в коммуникации – основной стимул освоения языка, который при благоприятных условиях усваивается как «второй родной» и называется билингвизмом. Билингвизм способствует развитию умения анализировать, сообразительности, быстроты реакции, математических навыков и логики. Полноценно развивающиеся «билингвы» хорошо учатся и лучше других усваивают иностранные языки, литературу и абстрактные науки. А полилингвизм — это многоязычие, достаточно регулярное и естественное употребление одним человеком нескольких языков в повседневной жизни, способность владеть двумя или более языками.

На днях в режиме ВКС в Якутске состоялся межрегиональный научно-методический семинар «Перспективы и проблемы поликультурного и полилингвального образования в РФ», который провёл Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы». Семинар состоялся в рамках реализации Госзаказа Министерства просвещения РФ №073-03-2021-015/2 от 21.07.2021г. «Сравнительный анализ практик внедрения полилингвальной модели поликультурного образования в РФ на примере республик Башкортостан, Татарстан, Северная Осетия-Алания, Республика Саха (Якутия)». Помимо вышеназванных участников, на семинаре приняли участие учёные, профессора Кабардино-Балкарии, Чечни, Чувашии, Владикавказа. Отсюда видно, насколько актуальна и насущна проблема межнационального межкультурного общения.

Семинар открыла спикер Татьяна Николаевна Тихомирова, д.психол.н., член-корреспондент РАО, заместитель директора по научно-организационному развитию Института психологии РАО с вопросом об итогах исследований в интересах поликультурного образования и индивидуальном различии обучению языку. Зарима Ренатовна Киреева, доцент кафедры методики преподавания иностранных языков и второго иностранного языка ФГБОУ «Башкирский государственный университет им. М.Акмуллы» поделилась анализом практик внедрения полилингвальной модели поликультурного образования в национальных республиках, в том числе в Республике Саха (Якутия).

Директор АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» Ньургун Михайлович Павлов выступил в качестве спикера с темой «Государственная политика в образовании Республики Саха (Якутия) по сохранению и развитию этнокультурного многообразия как условие формирования российской гражданской идентичности».

Полилингвист-человек, который может общаться как минимум на трех языках. Полилингвальный выпускник конкурентоспособен, если владеет продуктивным полилингвизмом. Наряду с информационной и коммуникативной компетенциями сегодня поликультурность определена мировым образовательным сообществом как базовая компетенция образования и одной из главных направлений формирования мирового образовательного пространства.

Таким образом, полилингвальность — веление времени, полиязычным быть престижно.