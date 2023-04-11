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Освященные пасхальные куличи поступят на прилавки
Священник благословил труд пекарей, изготавливающих пасхальные куличи.
11 апреля 2023 года по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа благочинный Городского округа, секретарь Якутской епархии иеромонах Никандр (Горбатюк) посетил Якутский хлебокомбинат и совершил молебен для сотрудников. Пекари хлебокомбината приступили к выпечке пасхальных куличей.
Благословение трудов пекарей накануне Пасхи совершается ежегодно.
Священник благословил труд пекарей, изготавливающих пасхальные куличи
11 апреля 2023 года по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа благочинный Городского округа, секретарь Якутской епархии иеромонах Никандр (Горбатюк) посетил Якутский хлебокомбинат и совершил молебен для сотрудников. Пекари хлебокомбината приступили к выпечке пасхальных куличей. Благословение трудов пекарей накануне Пасхи совершается ежегодно.
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