Освященные пасхальные куличи поступят на прилавки

Священник благословил труд пекарей, изготавливающих пасхальные куличи.

11 апреля 2023 года по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа благочинный Городского округа, секретарь Якутской епархии иеромонах Никандр (Горбатюк) посетил Якутский хлебокомбинат и совершил молебен для сотрудников. Пекари хлебокомбината приступили к выпечке пасхальных куличей.

Благословение трудов пекарей накануне Пасхи совершается ежегодно.

Священник благословил труд пекарей, изготавливающих пасхальные куличи

11 апреля 2023 года по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа благочинный Городского округа, секретарь Якутской епархии иеромонах Никандр (Горбатюк) посетил Якутский хлебокомбинат и совершил молебен для сотрудников. Пекари хлебокомбината приступили к выпечке пасхальных куличей. Благословение трудов пекарей накануне Пасхи совершается ежегодно.