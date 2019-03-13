Освоение якутской Арктики: вопросы миграции и мобильности

16 марта 2019г. в 15.00 Национальный художественный музей РС(Я) совместно с Научно-образовательным центром «Человек в историко-культурном пространстве Северо-Востока России» ИФ СВФУ им. М.К. Аммосова приглашают вас на встречу с кандидатом исторических наук, доцентом Аргуновым Валерием Георгиевичем в рамках научно-исследовательского, историко-культурологического, выставочного проекта «Раритеты Якутии».Место проведения: г. Якутск, Кирова, 9, 1 этаж, 3 зал, выставка «Раритеты Арктики. Художественное наследие: Среднеколымский улус».

Лекция посвящена вопросам освоения древними племенами арктических районов Якутии, раскрывающим поэтапное развитие экономики и материальной культуры древних людей, начиная с эпохи палеолита. Древние миграционные пути можно проследить по памятникам, расположенным в бассейнах рек, впадающих в арктические моря. Древнейшие следы миграции представлены на материале нижнепалеолитического памятника Диринг-Юрях в центральной Якутии. Сходство американского и якутского археологического материала свидетельствует о том, что в верхнем палеолите происходили передвижения населения на Американский континент из Якутии по Берингийскому мосту вслед за мамонтовой фауной. Также отмечается, что вафельная керамика позднего неолита Якутии встречается на обширной территории от Ямала до Финляндии и Северной Норвегии.

Вход для посетителей по прейскуранту (взрослые – 150 руб., студенты – 80 руб., пенсионеры – 50 руб., многодетные семьи – 100 руб., для лиц до 18 лет — бесплатно).