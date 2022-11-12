Освобожден от должности замминистра культуры Якутии и назначен новый

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev

Левочкин Владислав Валерьевич освобожден от должности первого заместителя министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.

Назначить Ноева Афанасия Ивановича первым заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), освободив от должности помощника главы Республики Саха (Якутия). t.me/aisen_nikolaev

Владислав Левочкин возглавит театр оперы и балета

Как сообщает тгк Балабкина Бриф, Владислав Левочкин возглавит театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона

Владислав Левочкин имеет высшее образование. В 2005 году окончил Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова по специальности «Журналистика». Является кандидатом культурологии, отличником культуры Республики Саха (Якутия). Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности корреспондента регионального приложения газеты «Аргументы и факты» в составе редакции журнала «Илин». С 2003 по 2008 годы работал корреспондентом пятничного выпуска, отдела экономики и отдела социальных проблем и права газеты «Якутия», в 2008 — 2009 годах – ведущим корреспондентом Якутского филиала «Российской газеты», в 2009 — 2010 годах – обозревателем отдела экономики газеты «Якутия», в 2010 – 2011 годах – главным редактором объединенной редакции Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.

В 2011 году Владислав Левочкин был назначен заместителем министра культуры и духовного развития республики. С 17 января 2017 года по настоящее время работал первым заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).