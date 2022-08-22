Освобождена от должности замминистра

Мохначевская Надежда Вячеславовна освобождена от должности заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) и назначена первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Саха (Якутия).

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