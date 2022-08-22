22.08.2022
17:46
2434

Политика

Освобождена от должности замминистра

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале:

Мохначевская Надежда Вячеславовна освобождена от должности заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) и назначена первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Саха (Якутия).

Назначен замминистр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии
Освобожден от должности замминистр труда и социального развития Якутии
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/aisen_nikolaev

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