Освобожден от должности руководитель Службы спасения Якутии

15 марта распоряжением Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) освобожден от должности по собственному желанию руководитель ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Николай Александрович Находкин.

Николай Александрович так прокомментировал свой уход:

За двенадцать лет пройден достойный путь становления и развития Службы спасения. Самое главное — спасены тысячи жизней. Вспомните маленькую Карину. Ради этого стоило жить и работать. За годы совместной работы мы четырежды становились лучшим аварийно-спасательным формированием по Дальнему Востоку, удостоены Золотой и Серебряной медали и дипломов на крупнейшей в Европе международной выставке «Комплексная безопасность». Два раза наш коллектив становился Лауреатом инновационной премии МЧС России «Есть идея», а также Русского Географического Общества. Получен с десяток патентов на изобретения по спасательным технологиям в экстремальных условиях, т.к. никто нам не дает готовых решений. Сегодня Служба находится на пике своего развития. Есть много новых идей. В тоже время, спасателем невозможно работать вполнакала, сейчас надвигается очередной паводок, и оперативная работа займет все свободное время, и на воплощение идей просто не хватит времени.

Нужно, чтоб накопленный огромный практический опыт по поисково-спасательным работам в Арктике не потерялся, его надо осмысливать и обобщать. Якутский опыт очень востребован в МЧС РФ в связи с интенсивным развитием Арктики. Вот, получил приглашение представить своими разработками МЧС России на Арктическом форуме в апреле с.г. в Санкт-Петербурге. Поработаю над докторской диссертацией, багажа знаний и наработок хватает.

В принципе, далеко не ухожу, я являюсь членом Высшего совета Союза спасателей России, Председателем Якутского регионального отделения РОССОЮЗСПАСа. Будет больше времени на научные изыскания.