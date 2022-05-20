20.05.2022
18:11
522

Политика

Отправлен в отставку замминистра

Багынанов Павел Николаевич освобожден от должности первого заместителя министра финансов Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу — об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в соцсети.

Фото: SAKHALIFE.RU, ЯСИА
Источник: @Aisen_Nikolaev

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