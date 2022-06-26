Осужденным рассказали о жизни без наркотиков

Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, проведены в исправительных учреждениях республики.

Медицинские специалисты из Якутского республиканского наркологического диспансера и Якутского республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД провели для осужденных лекции. Они рассказали о необходимости ведения здорового образа жизни и отказа от употребления наркотиков, которые наносят огромный вред здоровью и общественной безопасности.

В исправительных учреждениях в рамках акции, посвященной этой дате, проведены тематические мероприятия. Среди них: размещение информационно-просветительских материалов в отрядах осужденных, конкурсы стенной печати, просмотр художественных и документальных фильмов посредством студий кабельного телевидения; книжные выставки с экспозицией художественных произведений, герои которых справились со сложными жизненными ситуациями, в том числе с наркотической зависимостью.

Учреждения посетили медицинские специалисты из Якутского республиканского наркологического диспансера и Якутского республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Арианна Алексеева, Ирина Константинова, Алексей Третьяков, Евгений Кононов, Нестор Лукин и Светлана Шемякина рассказали осужденным о необходимости ведения здорового образа жизни и отказа от употребления наркотиков, которые наносят огромный вред здоровью и общественной безопасности.

Отметим, что организация таких акций имеет целью формирование у осужденных негативного отношения к потреблению наркотиков и их незаконному обороту.