Осужденным рассказали о войне

В следственном изоляторе для осужденных провели урок памяти, посвящённый дню разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом

Сотрудники следственного изолятора провели для осужденных, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обслуживания, урок памяти, посвящённый дню разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Начальник отдела воспитательной работы Артур Султанов напомнил собравшимся об исторических событиях самого крупного сражения Великой Отечественной войны, являющихся ярким подтверждением стойкости и мужества советского народа в борьбе с фашизмом.

Из его рассказа осужденные узнали, что Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, количеству участвовавших людей, боевой техники и охвату территории превзошла на тот момент все сражения мировой истории.

В ходе выступления была продемонстрирована содержательная презентация, посвященная 79-ой годовщине данного события. Со слов осужденных, ее просмотр помог им лучше понять решающее значение Сталинградской битвы в начале коренного перелома Великой Отечественной войны и ее определяющее влияние на ход всей Второй мировой войны.

Отметим, что проведение военно-патриотических мероприятий воспитательного характера с осужденными способствует формированию у них чувства патриотизма и уважению к героическому прошлому своей Родины.