Осужденным пытались доставить «запрещенку»

В преддверии новогодних праздников в исправительных учреждениях предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

На территории, прилегающей к исправительной колонии № 7, сотрудниками задержаны двое молодых мужчин. З. и П. пытались перебросить осужденным пластиковую бутылку, перемотанную скотчем.

При вскрытии бутылки обнаружены дрожжи весом 1 кг и сотовый телефон с зарядным устройством, двумя картами micro SD и гарнитурой.

В исправительной колонии № 6 при досмотре посылки от гражданина Г., проживающего в одном из северных районов республики, в упаковках от плавленых сыров обнаружены сотовый телефон с зарядным устройством и кабели USB в количестве 6 штук.

Содержимое посылки предназначалось для осужденного Е., отбывающего наказание в учреждении.

По данным фактам оформлены протоколы об административных правонарушениях.

УФСИН напоминает, что передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов и веществ, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа, а в отдельных случаях – уголовную ответственность.