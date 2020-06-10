Осужденный за разбой хотел перевестись в другую колонию

В Якутский городской суд с ходатайством об изменении вида исправительного учреждения обратился осужденный Р. , отбывающий наказание в виде 11 лет 4 месяцев лишения свободы за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему.

В своем ходатайстве осужденный указал, что вину осознал полностью, раскаивается в содеянном, имеет поощрения, действующих взысканий не имеет, трудоустроен, в связи с чем просил суд перевести его в колонию-поселение.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания установлено, что осужденный, находясь в исправительном учреждении, допустил 20 нарушений порядка отбывания наказания, за которые привлекался к дисциплинарной ответственности, в том числе дважды в 2019 г. В течение длительного периода времени характеризовался отрицательно.

Основываясь на характеризующих данных, указывающих на нестабильное правопослушное поведение, прокурор, участвующий в рассмотрении ходатайства, дал заключение об отсутствии оснований для изменения вида исправительного учреждения.

Суд с учетом позиции прокурора отказал в удовлетворении ходатайства осужденного.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.