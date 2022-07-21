Осужденный якутянин участвовал во Всероссийском чемпионате по шахматам

В спортивном состязании, организованном по швейцарской системе в 6 туров, соревновались 79 сильнейших осужденных-шахматистов. Из них 17 игроков имеют спортивные разряды по шахматам, среди них – 2 мастера спорта международного класса и 5 кандидатов в мастера спорта.

В международный день шахмат во ФСИН России в режиме видеоконференцсвязи проведен V Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных. В нем приняли участие начальник УВСПР ФСИН России генерал-майор внутренней службы Андрей Шмидко, представители Федерации шахмат России Владимир Стараторжский и Илья Филиппов, сотрудники воспитательной службы территориальных органов.

В спортивном состязании, организованном по швейцарской системе в 6 туров, приняли участие 79 сильнейших осужденных-шахматистов. Из них 17 игроков имеют спортивные разряды по шахматам, среди них – 2 мастера спорта международного класса и 5 кандидатов в мастера спорта.

Республику Саха (Якутия) представил осужденный Е., отбывающий наказание в лечебно-исправительном учреждении № 5. Из шести сыгранных партий, он одержал победу в двух, однако в число лидеров чемпионата ему войти не удалось.

Первое место разделили осужденные, отбывающие наказание в учреждениях УФСИН России по Республике Башкортостан и УФСИН России по Тамбовской области.

По итогам турнира на каждого участника создана учетная запись с присвоением официального рейтинга Федерации шахмат России, который позволит им в дальнейшем повышать свой индивидуальный уровень турнирных выступлений.

Отметим, что шахматный спорт в исправительных учреждениях активно развивается и все больше осужденных увлекается популярной игрой.