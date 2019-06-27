Осужденные отметили Ысыах

В исправительной колонии № 7 отметили национальный праздник Ысыах. Праздничные мероприятия прошли не только там, но и во всех исправительных колониях Якутии с проведением обряда благословения Алгыс, спортивных состязаний, а также концерта артистов якутской эстрады.

Организаторами ысыаха для осужденных традиционно выступили члены Общественного совета при УФСИН и руководство учреждения.

После слов поздравления с ярким праздником встречи лета возле храма якутского верования – Дома «Айыы Арчыта» – был проведен национальный обряд благословения Алгыс.

Программу продолжили выступления артистов якутской эстрады и состязания по национальным видам спорта: мас-рестлингу, борьбе хапсагай, прыжкам и бегу.

«Мероприятия по празднованию Ысыаха проведены во всех исправительных колониях, что позволяет осужденным более полно осознать достояние якутского народа, его историю и традиции», — сообщила пресс-служба УФСИН.