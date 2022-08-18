Осужденных, проживающих за пределами исправительного центра проверили силовики

Право на проживание с семьей на собственной или арендованной жилой площади может быть предоставлено осужденным к принудительным работам с положительной характеристикой по истечении одной трети наказания. В настоящее время с семьями проживает 4 осужденных.

В исправительном центре г. Ленска отбывают наказание осужденные к принудительным работам, а также лица, которым наказание в виде лишения свободы было заменено на принудительные работы. За пределами исправительного центра проживает 4 осужденных.

Право на проживание с семьей на собственной или арендованной жилой площади в пределах муниципального образования, на территории которого расположен исправительный центр, может быть предоставлено осужденным с положительной характеристикой по истечении одной трети срока наказания.

Сотрудники исправительного центра УФСИН совместно с сотрудниками МВД проверили данную категорию осужденных по месту жительства в ходе, которой провели профилактические беседы о недопустимости совершения повторных преступлений и правонарушений, роли семейных ценностей в жизни человека.

Наказание к принудительным работам позволяет осужденным адаптироваться в обществе, получить работу и восстановить родственные связи.