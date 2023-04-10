10.04.2023
13:15
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Общество
Осужденных поздравили с Вербным воскресеньем
В Ленске в исправительном центре осужденных поздравили с Вербным воскресеньем
Священник храма Святителя Иннокентия Московского в г. Ленске иерей Дионисий Сеничев посетил исправительный центр.
В молитвенной комнате Анастасии Узорешительницы – святой, покровительствующей ставшим на путь исправления, он провел духовную беседу с осужденными.
Священник поздравил собравшихся с Вербным воскресеньем – праздником, который отмечается в воскресенье перед Пасхой и посвящен триумфальному въезду Иисуса Христа в Иерусалим.
Отец Дионисий освятил веточки вербы, являющейся в России символом духовного возрождения.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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