Осужденных поздравили с Вербным воскресеньем

В Ленске в исправительном центре осужденных поздравили с Вербным воскресеньем Священник храма Святителя Иннокентия Московского в г. Ленске иерей Дионисий Сеничев посетил исправительный центр. В молитвенной комнате Анастасии Узорешительницы – святой, покровительствующей ставшим на путь исправления, он провел духовную беседу с осужденными. Священник поздравил собравшихся с Вербным воскресеньем – праздником, который отмечается в воскресенье перед Пасхой и посвящен триумфальному въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Отец Дионисий освятил веточки вербы, являющейся в России символом духовного возрождения.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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