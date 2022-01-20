Осужденных окунули в прорубь

В исправительных учреждениях Якутии осужденные приняли участие в крещенских купаниях

В преддверии большого христианского праздника Крещения Господня помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими иеромонах Макарий (Золотавин) в молитвенных комнатах и православных храмах на территории следственного изолятора и исправительных колоний совершил богослужения и провел беседы с верующими подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Напомнил им об основных библейских событиях, связанных с Крещением Иисуса Христа.

В праздничный день 19 января священнослужитель, осуществляя духовно-пастырское окормление православных общин, посетил все исправительные учреждения, где освятил воду в купелях, обустроенных осужденными в специально установленных палатках.

Затем под присмотром медицинских работников более 120 исповедующих православную веру осужденных, допущенных к обряду омовения с учетом состояния здоровья, окунулись в купели. Некоторые из них – впервые. Со слов участников купания, после процедуры они почувствовали прилив жизненной энергии и душевный подъем.

Кроме того священник совершил обряд Крещения в отношении ряда осужденных, изъявивших желание приобщиться к православному христианству.

Отец Макарий поздравил подозреваемых, обвиняемых и осужденных с Великим христианским праздником и принятием крещения, дал им духовные советы и пожелал крепкого здоровья, скорейшей встречи с родными и близкими.

В завершение мероприятия всех ждал горячий сладкий чай.

Отметим, что проведение богослужений и совершение церковных Таинств с индивидуальным собеседованием священнослужителя с осужденными способствует их духовно-нравственному развитию, помогает переосмыслить жизненные ценности и встать на путь исправления.