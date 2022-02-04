Осужденные женщины повязали розовые ленточки — символ борьбы с раком

В колонии-поселении № 2 проведено мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы против рака

В колонии-поселении № 2 состоялось мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы против рака и отмечаемому ежегодно 4 февраля.

Осужденным женщинам рассказали об онкологии, важности своевременной диагностики таких заболеваний на ранней стадии и их лечения. Также они просмотрели документальный фильм о предупреждении рака молочной железы, сбережении жизни и здоровья женщин и матерей.

После этого они обсудили способы профилактики рака с помощью таких норм здорового поведения, как физическая и социальная активность, соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек и другие.

По традиции осужденные женщины повязали на дерево розовые ленточки, символизирующие борьбу против рака молочной железы.